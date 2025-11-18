전북, 19일부터 평년 기온 회복…일교차 ‘주의’

연합뉴스

전북 지역에 이어졌던 추위가 이번주 수요일부터 차츰 누그러질 것으로 전망된다.

18일 전주기상지청에 따르면 전북 지역의 기온은 19일부터 서풍의 영향을 받아 평년 수준을 회복할 것으로 보인다.

19일 낮 최고 기온은 10도, 아침 최저 기온은 영하 3도로 관측됐다.

20일 낮 최고 기온은 14도, 아침 최저 기온은 영하 1도로 예상됐으며, 21일 낮 최고 기온은 13도, 아침 최저 기온은 1도로 예보돼 평년 기온을 회복할 것으로 보인다.

또한 20일까지 대체로 흐린 날씨가 이어질 전망이다.

기상지청 관계자는 “19일과 20일 전북 동부를 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 크겠으니, 급격한 기온변화로 인한 건강 관리에 유의해 달라”고 당부했다.

김문경 기자

