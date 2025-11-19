전북기자협회·신문윤리위·언중위, 언론인 교육 진행

윤리 강령 및 언론인의 트라우마·심리 건강 등 강연

전북기자협회와 한국신문윤리위원회, 언론중재위원회가 19일 전주 그랜드힐스턴호텔 11층 스카이홀 회의장에서 협회 회원들을 대상으로 워크숍과 윤리강령 교육을 진행했다. 이날 현창국 신문윤리위원회 심의실장이 전북기자협회 회원을 대상으로 신문윤리강령 위반사례 중심의 윤리교육을 진행하고 있다. 전북기자협회 제공

전북기자협회와 한국신문윤리위원회, 언론중재위원회는 19일 전주 그랜드힐스턴호텔 11층 스카이홀 회의장에서 협회 회원들을 대상으로 워크숍과 윤리강령 교육을 진행했다.

이번 연수에는 현창국 신문윤리위원회 심의실장이 신문윤리강령 위반사례 중심의 윤리교육이 마련됐다.

또한 문일경 KBS 보도본부 전담상담사가 언론인의 트라우마와 심리건강에 도움이 되는 정보를 제공했다.

아울러 권영민 언론중재위원회 전북사무소장이 슬기로운 언론 분쟁 예방에 대한 견해를 공유했다.

강정원 전북기자협회 회장은 “앞으로 협회 회원들을 위한 전문기자 교육 등을 계속 진행할 예정”이라고 밝혔다.

육경근 기자

