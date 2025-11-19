봉동농협 김운회 조합장, 새로운 농협 조합장 상 수상

전북농협 정례조회에서 봉동농협 김운회 조합장이 ‘전북농협 새로운 농협 조합장상’을 수상했다./전북농협 제공

봉동농협 김운회 조합장이 최근 전북농협 정례조회에서 ‘전북농협 새로운 농협 조합장상’을 수상하는 영애를 안았다.

전북농협 새로운 농협 조합장상은 지역 농업·농촌 발전에 헌신하고 농협 핵심사업 활성화에 탁월한 성과를 거둔 조합장에게 주어지는 명예로운 상이다. 특히 농업인 실익증대, 경제·신용사업 활성화, 경영 혁신 등 전북농협 경쟁력 향상에 기여한 공로를 중심으로 선정돼 그 의미가 뜻깊다고 할 수 있다.

김운회 조합장은 봉동농협 조합원들과 소통 강화를 기반으로 2024년 금융점포와 하나로마트를 통합한 종합청사를 준공하여 조합원과 지역주민의 금융·생활 편의를 높이는데 크게 기여하고, 조합원 복지 향상을 위해 농업인 안전보험과 농작물 재해보험 지원을 확대하는 등 농가 위험 부담을 크게 덜었으며, 영농자재 무상 지원을 통한 농업인 경영비 절감과 안정적인 영농활동도 지원해 왔다. 지역사회와의 협력 확대 및 지속 가능한 농업환경 구축에도 앞장서며 농업인의 복지와 삶의 질 향상에도 기여했다.

김운회 조합장은 “이 상은 조합원 여러분과 임직원 모두가 함께 만든 결과”라며 “앞으로도 봉동농협이 지역 농업·농촌의 중심에서 더욱 책임 있는 역할을 수행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이종호 기자

