지역 건설업계 “공사비·공기 보장 필요“

익산국토청, 호남권 건설단체와 현장 간담회

18일 익산지방국토관리청에서 호남권 건설단체와 현장 간담회가 열렸다./건설협회 전북도회 제공

공사 물량 감소와 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪는 지역 건설업계가 정부에 제도 개선과 인프라 투자 확대를 요청했다. 익산지방국토관리청이 18일 연 ‘호남권 건설산업 활성화 간담회’에서 대한건설협회·전문건설협회 등 호남권 단체들은 현장의 애로를 집중 공유하며 정책 지원을 촉구했다.

이번 간담회에는 익산국토청 산하 4개 국토관리사무소 관계자와 지역 건설 단체장, 주요 건설기업 대표 등이 참석했다. 협회들은 공사비·공기 불균형, 복잡한 안전관리 규정, 관급자재 제도의 비효율 등 현장의 구조적 문제를 주요 의제로 올렸다.

전북도회는 △장기계속공사에서 발생하는 공기 연장 추가 비용의 정상 지급 △무분별한 관급자재 적용 개선 △상충·중복되는 안전관리 규정 표준화 △입찰단계 사전단속 제도의 합리적 운영 등을 정부에 건의했다.

소재철 대한건설협회 전북도회장은 “현장의 목소리를 정부와 직접 논의한 것이 의미가 크다”며 “내년 확정될 제6차 국도·국지도 일괄 예타·비예타 사업에 전북 노선이 반영될 수 있도록 지원해달라”고 요청했다. 이어 “장기 경기침체를 넘어서기 위해서는 인프라 투자 확대와 적정 공사비·공사기간 보장이 필요하다”고 강조했다.

전문건설업계도 공정한 거래질서 확립을 주문했다. 이들은 △하도급대금 지급보증서 발급 활성화 △표준하도급계약서 보급 확대 △복합공사 발주 시 전문업종 직접 발주 확대 △과도한 특허·신기술 적용 자제 △합리적 설계 관행 정착 △선급금 운용방식 개선 등을 건의했다.

임근홍 전문건설협회 전북도회장은 “상호시장 개방 이후 전문업종의 기반이 약화되고 있다”며 “현장의 기술력이 제대로 평가받는 발주 환경 조성이 시급하다”고 말했다.

이에 대해 안경호 익산국토청장은 “건의된 사항은 면밀히 검토해 즉시 개선 가능한 부분부터 조치하겠다”며 “중앙부처 협의가 필요한 사안은 국토교통부 등 관계부처에 적극 전달하겠다”고 밝혔다. 이어 “호남권 건설단체와 협력을 강화해 공정한 건설시장 조성을 지속 추진하겠다”고 덧붙였다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지