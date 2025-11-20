조계종 원로의원 금산당 도영대종사 원적

도영 대종사/사진=송광사

조계종 원로의원이자 금산사 조실인 금산당 도영 대종사가 20일 오전 5시 20분 송광사 약사전에서 원적에 들었다. 법랍 65년, 세수 85세.

도영 대종사는 1941년 부안에서 태어나 1961년 김제 금산사에서 월주 스님을 은사로 출가 득도했다. 같은 해 금산사에서 금오 스님을 계사로 사미계를 수지했고, 1968년 법주사에서 석암 스님을 계사로 비구계를 받았다. 1969년 금산사 승가대학을 졸업한 뒤 1970년 동국대 대학원 석사과정을 수료했다. 이후 금산사 주지, 제8·9·10대 중앙종회의원, 총무원 교무부장 등을 역임했했으며, 제4대 조계종 포교원장에 올라 종단 포교 기반을 닦는 데 큰 역할을 했다.

특히 미래 불교 인재 양성에도 힘을 쏟아 백산장학재단 이사장으로 15년 넘게 전국의 고등학생과 대학생, 대학원생에게 장학금을 지원해 왔다.

도영 대종사의 법구는 21일 금산사로 운구되며, 영결식과 다비식은 오는 24일 오전 10시 금산사 처영기념관에서 원로회의장으로 봉행된다.

