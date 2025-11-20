이남호 전 총장, 전북교육 청사진 제시…‘진짜배기 전북교육포럼’ 23일 출범

이남호 전 전북대학교 총장이 전북교육의 청사진 제시와 정책 완성도 제고에 초점을 맞췄다.

그는 전북교육이 직면한 학령인구 감소와 기초학력 저하, AI·디지털 대전환 등 복합 위기 극복을 위해 ‘정책‧비전 중심의 전북형 교육 모델’ 구축에 집중하기로 했다.

이 총장은 오는 23일 전북대 삼성문화회관에서 열리는 ‘진짜배기 전북교육포럼’ 출범식을 통해 정책 설계와 지역 거버넌스 구축의 그림을 제시할 예정이다.

특히 도시와 농산어촌 간의 교육격차가 심각한 가운데 향후 권역별 정책간담회 등 현장 중심으로 공론의 장을 확대할 계획이다. 이를 통해 균형 잡힌 미래 혁신 교육정책을 발굴·제안해 실효성 높은 정책 로드맵을 구축한다는 방침이다.

포럼의 비전인 ‘더불어 학교, 설레는 교육’은 닫힌 학교가 아닌 열린 학교, 경쟁 중심이 아닌 성장과 관계가 살아 있는 교육을 지향하며, 교육이 곧 지역의 미래를 결정하는 핵심 전략임을 분명히 하고 있다.

이 전 총장은 “학생에게는 배움의 기쁨과 성장의 자신감을, 교사에게는 존중받는 전문성과 자긍심을 회복시켜야 한다”며 “더불어 배우고 함께 성장하는 ‘설레는 교육’을 만드는 것이야말로 전북이 나아가야 할 미래 교육의 방향”이라고 밝혔다.

