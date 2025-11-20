새만금 스마트 수변도시, 21일 첫 분양

새만금개발공사, 근생 2필지, 단독 67필지’시장에 최초 공개

새만금 스마트 수변도시 조감도/사진제공=새만금개발공사

새만금개발공사(사장 나경균)가 새만금 스마트 수변도시 첫 분양에 나서 주목되고 있다.

새만금개발공사에 따르면 새만금 스마트 수변도시의 첫 분양 대상지인 근린생활시설용지(8640㎡)와 단독주택용지(2만242㎡)를 21일부터 온비드(www.onbid.co.kr)를 통해 약 12일간 확인할 수 있으며 공고 개시 후 13일째 되는 날 개찰을 통해 낙찰자가 선정될 예정이다.

이번 분양은 새만금에서 처음으로 등장하는 주거용지 공급으로, 향후 수변도시의 정주 기반을 여는 기점이라는 점에서 의미가 크다는 평가다.

공사는 그동안 개발계획을 변경하며 수요자 관점에서 토지의 상품성을 극대화하는 데 주력해왔다.

그 결과, 첫 분양 대상지로서 미래가치가 높고 실거주에 적합한 약 92평(303㎡) 내외 단독주택용지 67필지(추첨방식)와 근린생활시설용지 2필지(경쟁입찰)를 함께 낙첨해 시장에 선보이기로 했따.

이번 분양은 단순한 용지 공급을 넘어 새만금 수변도시의 첫 주인이 될 수 있는 기회라는 점에서 시장의 기대를 모으고 있다.

여기에 교육·의료·행정기관이 들어서는 미래형 복합도시의 중심지를 선점할 수 있다는 점도 또 하나의 강점도 있다.

공사는 이번 첫 분양을 향후 수변도시로 유입되는 민간 자본과 인구 유입을 가속화하는 신호탄으로 보고 있으며 합리적인 공급가격 제시, 한국 자산관리공사 온비드 시스템 기반의 투명한 입찰·추첨 방식 등을 통해 시장의 신뢰도를 높인다는 방침이다.

나경균 사장은 “이번 첫 분양은 새만금 수변도시의 매립단계를 지나 실제 도시로 태어나는 순간이 될 것”이라며 "최고 수준의 기반 시설과 정주환경 조성에 속도를 내겠다”고 밝혔다.

