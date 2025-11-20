천호성 “기초학력 책임제, 시험은 필수”…3번째 교육감 도전 공식 선언

전북교육청서 교육감 출마 회견 “교육의 시대정신은 생존” 단체 진영논리 떠나 교육이 필요한 정책은 100% 수용 밝혀

천호성 전주교육대학 교수는 20일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 3번째 전북교육감 출마를 공식화했다.이강모 기자

“지금 교육의 시대 정신은 바로 ‘생존’입니다. 망가진 전북교육을 바로 세우겠습니다.”

천호성 전주교육대학 교수가 3번째 전북교육감 출마를 공식화했다.

천 교수는 20일 전북교육청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “저는 평생 현장에서 학생을 가르치는 교사로, 그리고 교사를 길러내는 교수로 살아온 현장교육전문가 천호성”이라며 “내년 6월에 있을 지방선거에서 전북교육감에 재도전하겠다는 말씀을 드리기 위해 이 자리에 섰다”고 밝혔다.

이어 “학교소멸과 지역소멸 위기에 처한 우리 전북은 이제 생존자체가 최대의 과제가 되었다”며 “우리는 이제 학교교육의 대전환을 통해 다시 시작해야 한다”고 덧붙였다.

특히 “경쟁을 넘어 상생을 추구하고, 학력을 넘어 실력을 추구하는 교육으로 새로 고쳐야 한다”며 “지속가능한 전북의 발전을 위해 지역사회 및 지자체와 손잡고 함께 활로를 모색해야 한다”고 강조했다.

그는 가장 선행해야 할 대표적 정책으로 기초학력 완전책임제를 꼽았다. 기초학력의 보장은 공교육의 가장 큰 책무로 학생의 평가와 시험을 통해 진단된 결과를 토대로 조기 진단과 그에 따른 맞춤형 지원정책을 펴겠다는 것이다.

천 교수는 또 “지금 교육의 시대정신은 생존으로, 생존의 삼위일체는 제가 추구하는 교육의 목적이자 정책의 철학적 기반”이라며 “진학진로교육원 설치를 통해 실력 중심 개별 맞춤형 진학진로의 새로운 패러다임을 구축하겠다”고 했다.

그는 특정 단체의 진영논리를 떠나 전북교육이 필요로하는 정책은 100% 수용할 것이라고 했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지