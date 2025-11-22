“익산 어린이들의 꿈을 응원합니다”

제17회 익산시 지역아동센터연합회 페스티벌 성료 합창·춤·악기연주 등 다채로운 공연으로 재능 발휘

21일 익산 솜리문화예술회관 중공연장에서 ‘제17회 익산시 지역아동센터연합회 페스티벌’이 진행되고 있다./사진 제공=익산시 지역아동센터연합회

익산에서 아이들이 꿈과 재능을 마음껏 펼치는 축제가 펼쳐졌다.

21일 익산 솜리문화예술회관 중공연장에서는 ‘제17회 익산시 지역아동센터연합회 페스티벌’이 열렸다.

이번 행사는 지역아동들이 한 해 동안 갈고닦은 실력을 무대에서 선보이고, 아동복지 향상을 위해 힘쓴 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고자 마련됐다.

익산시 지역아동센터연합회(회장 김이남)가 주관한 페스티벌에는 지역아동센터 이용 아동과 학부모, 종사자 등 500여 명이 참석해 소통과 화합의 시간을 가졌다.

무대에서는 합창, 춤, 악기연주, 음악줄넘기, 컵타 등 다양한 공연이 펼쳐졌으며, 그동안 준비한 실력을 아낌없이 발휘한 아이들에게 박수와 응원이 이어졌다.

이번 행사는 기획 단계부터 각 지역아동센터가 공동 참여해 준비했으며, 아동·가족·지역사회가 함께 성장하는 복합형 축제로 꾸며져 참여자들의 만족도를 높였다.

김이남 회장은 “아이들이 마음껏 꿈을 펼치며 성장하는 축제가 매년 이어질 수 있도록 함께해 주신 모든 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 지역아동센터가 아이들의 든든한 울타리가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

시 관계자는 “아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 노력을 아끼지 않는 지역아동센터연합회와 관계자분들께 깊이 감사드린다”며 “아이들의 돌봄 환경이 더욱 안정적으로 개선될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 익산시 지역아동센터연합회는 47개소의 지역아동센터로 구성돼 있으며, 매년 아동 체육대회와 페스티벌을 진행하고 있다.

익산=송승욱 기자

