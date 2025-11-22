이전기사
전북일보로고

“익산 어린이들의 꿈을 응원합니다”
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-11-22 23:05 (Sat)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산

“익산 어린이들의 꿈을 응원합니다”

송승욱 웹승인 2025-11-22 20:27 수정 2025-11-22 20:27 
제17회 익산시 지역아동센터연합회 페스티벌 성료
합창·춤·악기연주 등 다채로운 공연으로 재능 발휘

21일 익산 솜리문화예술회관 중공연장에서 ‘제17회 익산시 지역아동센터연합회 페스티벌’이 진행되고 있다./사진 제공=익산시 지역아동센터연합회
21일 익산 솜리문화예술회관 중공연장에서 ‘제17회 익산시 지역아동센터연합회 페스티벌’이 진행되고 있다./사진 제공=익산시 지역아동센터연합회
21일 익산 솜리문화예술회관 중공연장에서 ‘제17회 익산시 지역아동센터연합회 페스티벌’이 진행되고 있다./사진 제공=익산시 지역아동센터연합회

익산에서 아이들이 꿈과 재능을 마음껏 펼치는 축제가 펼쳐졌다.

21일 익산 솜리문화예술회관 중공연장에서는 ‘제17회 익산시 지역아동센터연합회 페스티벌’이 열렸다.

이번 행사는 지역아동들이 한 해 동안 갈고닦은 실력을 무대에서 선보이고, 아동복지 향상을 위해 힘쓴 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고자 마련됐다.

익산시 지역아동센터연합회(회장 김이남)가 주관한 페스티벌에는 지역아동센터 이용 아동과 학부모, 종사자 등 500여 명이 참석해 소통과 화합의 시간을 가졌다.

무대에서는 합창, 춤, 악기연주, 음악줄넘기, 컵타 등 다양한 공연이 펼쳐졌으며, 그동안 준비한 실력을 아낌없이 발휘한 아이들에게 박수와 응원이 이어졌다.

이번 행사는 기획 단계부터 각 지역아동센터가 공동 참여해 준비했으며, 아동·가족·지역사회가 함께 성장하는 복합형 축제로 꾸며져 참여자들의 만족도를 높였다.

김이남 회장은 “아이들이 마음껏 꿈을 펼치며 성장하는 축제가 매년 이어질 수 있도록 함께해 주신 모든 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 지역아동센터가 아이들의 든든한 울타리가 되도록 노력하겠다”고 말했다.

시 관계자는 “아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 노력을 아끼지 않는 지역아동센터연합회와 관계자분들께 깊이 감사드린다”며 “아이들의 돌봄 환경이 더욱 안정적으로 개선될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 익산시 지역아동센터연합회는 47개소의 지역아동센터로 구성돼 있으며, 매년 아동 체육대회와 페스티벌을 진행하고 있다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr