군산시, 월명국민체육센터 건립사업 순항

군산 월명국민체육센터 부지 / 사진제공=군산시

군산시가 문화체육관광부 ‘2025년 생활체육시설 확충지원 공모사업’에 선정되며 추진 중인 월명국민체육센터 건립사업이 속도를 내고 있다.

25일 시에 따르면 이번 공모 선정으로 국비 30억원을 포함해 도비 30억원, 시비 60억원 등 총 120억원의 사업비가 확보됐다.

시는 월명종합경기장 내에 연면적 2,500㎡ 규모로 지하 1층·지상 2층, 25m 6레인 실내수영장을 갖춘 국민체육센터를 조성할 계획이다.

이번 사업은 폐쇄된 기존 월명수영장에 대한 지역민의 신축 요구를 반영하고, 월명종합경기장의 체육시설을 다양화해 생활체육 수요를 충족시키기 위한 것이다.

시는 지난 3월 전북특별자치도의 지방재정투자심사를 완료하고, 공유재산관리계획 의회 동의 등 행정 절차를 차질 없이 진행하고 있다.

시는 연말까지 설계공모를 추진해 내년 상반기 기본 및 실시설계를 마무리할 예정이며, 2028년 준공 시 공공 실내수영장이 지역 내 균형 있게 배치돼 시민들의 접근성이 크게 향상될 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 “주민 숙원사업인 월명국민체육센터가 정상 추진되고 있어 뜻깊게 생각한다”며 “생활체육 인프라 확충을 통해 시민들이 보다 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있는 공간으로 조성하겠다”고 말했다.

