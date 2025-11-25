익산경찰, 익산역 공영주차장 ‘범죄예방 우수시설’ 인증

Trend news
범죄예방진단 결과 우수 평가
익산경찰서(서장 박성수)가 24일 익산역 공영주차장에 ‘범죄예방 우수시설’ 인증패를 수여했다.
경찰이 시행중인 범죄예방 우수시설 인증은 경찰서 범죄예방진단팀이 시설물을 대상으로 범죄예방진단을 실시해 이용자가 안전하게 이용할 수 있는 시설임을 공식적으로 인증하는 제도다.
기준에 적합한 시설에 인증패를 부착해 시민 불안감을 해소하고 2년마다 재인증 심사를 통해 자발적 환경개선 및 관리를 유도한다는 취지다.
익산역 공영주차장은 내부 구조물과 조명, 반사경 등 자연적 감시가 용이하고 차량과 보행자 출입이 원활하며 차단기 등 출입통제 장치로 접근통제가 가능해 범죄예방 측면에서 우수 평가를 받았다.
박성수 서장은 “지역사회와 함께 범죄로부터 안전한 환경개선을 위해 긴밀히 협업하고 범죄예방을 위한 공동체 치안활동 활성화를 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다.
익산=송승욱 기자
