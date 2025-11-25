이전기사
익산경찰, 익산역 공영주차장 '범죄예방 우수시설' 인증
UPDATE 2025-11-25 12:10 (Tue)
익산경찰, 익산역 공영주차장 ‘범죄예방 우수시설’ 인증

송승욱 웹승인 2025-11-25 11:29 수정 2025-11-25 11:29 
범죄예방진단 결과 우수 평가

익산경찰서(서장 박성수)가 24일 익산역 공영주차장에 ‘범죄예방 우수시설’ 인증패를 수여하고 있다./사진 제공=익산경찰서

익산경찰서(서장 박성수)가 24일 익산역 공영주차장에 ‘범죄예방 우수시설’ 인증패를 수여했다.

경찰이 시행중인 범죄예방 우수시설 인증은 경찰서 범죄예방진단팀이 시설물을 대상으로 범죄예방진단을 실시해 이용자가 안전하게 이용할 수 있는 시설임을 공식적으로 인증하는 제도다.

기준에 적합한 시설에 인증패를 부착해 시민 불안감을 해소하고 2년마다 재인증 심사를 통해 자발적 환경개선 및 관리를 유도한다는 취지다.

익산역 공영주차장은 내부 구조물과 조명, 반사경 등 자연적 감시가 용이하고 차량과 보행자 출입이 원활하며 차단기 등 출입통제 장치로 접근통제가 가능해 범죄예방 측면에서 우수 평가를 받았다.

박성수 서장은 “지역사회와 함께 범죄로부터 안전한 환경개선을 위해 긴밀히 협업하고 범죄예방을 위한 공동체 치안활동 활성화를 위해 적극 노력하겠다”고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

송승욱 ssw791221@naver.com
