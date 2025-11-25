심보균 “익산 패싱 철도 신설은 공멸”

최근 여수~남서울 노선 신설 움직임 지적 “호남철도 허브 기능 마비” 익산 중심 광역 경제벨트 구축 및 현행 전라선 고속화·효율화 제안

심보균 더불어민주당 당대표 특보가 25일 익산시청에서 기자회견을 열고 최근 정치권 일각의 여수~남서울 철도 노선 신설 움직임에 대해 “익산역을 패싱하는 신규 노선은 호남철도 허브 기능을 마비시키고 역세권 경제를 붕괴시키는 ‘핵폭탄급 악재’가 될 것”이라고 우려를 표하고 있다./사진=송승욱 기자

심보균 더불어민주당 당대표 특보가 최근 정치권 일각의 여수~남서울 철도 노선 신설 움직임에 대해 “익산역을 패싱하는 신규 노선은 호남철도 허브 기능을 마비시키고 역세권 경제를 붕괴시키는 ‘핵폭탄급 악재’가 될 것”이라고 우려를 표했다.

25일 익산시청에서 기자회견을 연 그는 “신규 노선은 국가재정 효율성을 저해하고 수도권 집중을 심화시키는 빨대효과만 키울 뿐”이라고 지적했다.

그러면서 지방소멸을 막고 국토균형발전을 이루기 위한 대안으로 익산 중심 인근 지역 교류협력을 통한 광역 관광·경제벨트 구축, 현행 전라선(익산 경유) 고속화 및 운영 효율화 우선 추진, 동서 횡단 철도망 연결을 제시했다.

지금 필요한 것은 또 하나의 서울행 철도가 아니라 익산을 중심으로 전주·완주·군산·김제 등 인근 지역과의 긴밀한 교류협력을 통해 실질적인 경제활동 영역을 키우는 것이라는 게 그의 주장이다.

교통 허브인 익산의 접근성과 인근 도시의 풍부한 문화·산업 자원을 연계해 관광과 산업의 시너지를 극대화해야 하며 이를 통해 특정 도시만이 아닌 전북 모두가 함께 성장하는 상생발전의 토대를 만들어야 지방소멸에 효과적으로 대응할 수 있다는 것이다.

특히 그는 “막대한 예산과 시간이 소요되는 신설 대신 기존 전라선(익산~여수)의 고속화를 최우선 순위로 추진해야 한다”며 “현재 굴곡이 심해 제 속도를 내지 못하는 기존 노선을 반듯하게 펴는 선형 개량(직선화)과 함께 운영 시스템의 효율성을 높인다면 굳이 먼 미래의 신규 노선을 기다리지 않아도 운행 시간을 획기적으로 단축할 수 있다”고 강조했다.

이어 “익산을 경유하는 기존 인프라를 고도화해 비용과 시간을 아끼는 것이야말로, 전남 주민들의 시간 단축 염원을 가장 빠르게 해결하고 전북과도 상생하는 현실적인 대안”이라고 역설했다.

또 “속도만큼 중요한 것이 바로 편의성”이라며 “현행 전라선 고속화와 함께 선로 용량을 효율적으로 활용해 배차 간격을 줄이고 운행 횟수를 대폭 늘리는 정책적 결단이 시급하다”고 주장했다.

그러면서 “무조건적인 신설보다는 효율적인 운영과 지역 간 연대가 중요하다”며 “익산 중심의 광역 관광·경제벨트 구축과 현행 전라선 고속화가 조속히 실현될 수 있도록 정부와 정치권이 적극 나서야 한다”고 강조했다.

익산=송승욱 기자

