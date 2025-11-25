김영 시인, 제62회 한국문학상 수상자 선정

Trend news
시상식 12월 19일 오후 3시 대한민국예술인센터서 열려
김영(67) 시인이 제62회 한국문학상 수상자로 선정됐다. 수상작은 시 ‘아지랑이 사용법’.
사단법인 한국문인협회(이사장 김호운)는 25일 제62회 한국문학상 수상자를 발표했다. 한국문학상은 한국문인협회가 창작 활동에 전념하는 문인들의 문학적인 업적을 포상하기 위해 제정됐다.
이번에 수상의 영예를 안게 된 그는 김제예총 회장, 전북문인협회 회장 등을 역임했으며 석정문학회 회장을 맡고 있다. 저서로는 <파이디아> <나비편지> 디카산문집 <파랑한발채> 등이 있다. 시상식은 12월 19일 오후 3시 대한민국예술인센터 2층 대강당에서 개최할 예정이다.
박은 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글