[제3회 공생과 도전 전북혁신포럼] ‘AI로 전북의 미래를 다시 디자인하다’

26일 우석대학교가 ‘제3회 공생과 도전 전북혁신포럼’을 열고 AI 시대를 앞두고 대학·지자체·지역사회가 함께 준비해야 할 지역혁신 전략을 짚는 자리를 마련했다. 기조강연·특별강연·주제발표를 통해 전북의 산업 구조와 교육 현장의 변화를 AI 관점에서 심층 논의했으며, 지속 가능한 지역 상생 모델과 미래 교육 협력 거버넌스 구축 방향을 모색한 이날 발표 내용을 정리했다.

전북경제, 피지컬 AI로 반등의 기회 왔다

전북혁신포럼 기조강연 김윤태 우석대 대외협력부총장. 조현욱 기자

김윤태 우석대 부총장은 ‘제3회 공생과 도전 전북혁신포럼’에서 전북의 미래 산업 경쟁력을 키우기 위한 새로운 AI 비전을 제시했다. 이날 기조강연에 나선 김윤태 우석대 대외협력부총장 겸 AI혁신추진위원장은 “지금이야말로 전북이 경제적 꼴찌를 벗어나 반등할 절호의 기회”라고 강조했다.

김 부총장은 전북이 추진 중인 ‘피지컬 AI 국가사업’을 핵심 전환점으로 꼽았다. 그는 “2025년 추경을 통해 시작되는 실증사업은 전북을 대한민국 피지컬 AI 중심지로 도약시키는 국가급 프로젝트”라며 “2026년부터 5년간 1조 원이 투입되는 R&D와 테스트베드 구축은 지역 산업·교육 전반을 혁신할 것”이라고 설명했다.

특히 전북이 강점을 가진 △전기·자율주행차 △수소에너지 △바이오·생명과학 △헬스케어 분야는 피지컬 AI 기술과 결합할 경우 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있다고 전망했다. 실험 자동화, 수소 기반 상용차 실증, 고령친화 로봇 기술 등은 이미 지역 여건과 산업 기반이 갖춰져 있다는 점도 강조됐다.

또한 김 부총장은 지역 대학의 역할도 언급했다. 그는 “산학 협력을 강화하고 자율주행·로봇자동화 중심의 산업학위제, 계약학과 등을 운영해 지역이 필요로 하는 인재를 길러야 한다”며 “AI 기반 지역 상생 모델을 구축하는 것이 전북 미래의 핵심”이라고 말했다.

김 부총장은 “피지컬 AI는 단순한 기술이 아니라 전북이 선도 지역으로 도약할 전략”이라며 “지금이 바로 전북이 새로운 성장의 전기를 마련할 시점”이라고 강연을 마무리했다.

2030 전북 에너지 자립·탄소중립 달성, AI 인재 양성이 핵심

전북혁신포럼 강연 황우현 서울과학기술대학교 교수. 조현욱 기자

‘제3회 공생과 도전 전북혁신포럼’에서 황우현 서울과학기술대학교 교수는 ‘2030 전북 에너지 자립 탄소중립도시 조성 AI 전문인재 양성과 글로벌화 전략’을 주제로 특별강연을 진행했다. 황 교수는 기후위기와 산업구조 전환이 가속화되는 가운데 “전북이 에너지 자립과 탄소중립을 선도하려면 AI 기반 기술혁신과 전문인력 양성이 필수”라고 강조했다.

황 교수는 에너지 시스템 전환의 핵심 요소로 △분산형 에너지 관리 △스마트 그리드 △AI 기반 수요 예측 △신재생에너지 최적 운용 △친환경 모빌리티 확산 등을 제시했다. 그는 “기존 에너지 공급 중심 구조에서 벗어나 지역 단위의 지능형 에너지 체계로 이동해야 한다”며 “전북은 재생에너지·수소·농생명 기반을 갖춘 만큼 아시아형 탄소중립 선도 모델로 성장할 잠재력이 있다”고 진단했다.

특히 그는 AI 전문인재 양성의 필요성을 반복해 강조했다. 황 교수는 “앞으로의 에너지 산업은 AI와 결합하지 않으면 경쟁력을 확보할 수 없다”며 데이터 분석, 모델 개발, 에너지 최적화 알고리즘 등 분야에서 대학·지자체·기업의 공동 교육체계를 구축해야 한다고 제안했다. 또한 글로벌화를 위한 국제 협력과 표준화 전략 마련도 함께 주문했다.

황 교수는 “에너지 전환과 AI 혁신은 선택이 아니라 생존의 문제”라며 “2030년 전북이 에너지 자립과 탄소중립을 달성한 도시로 도약하기 위해서는 체계적 인재양성과 실증 중심의 지역 혁신 생태계가 필요하다”고 강연을 마무리했다.

AI 시대, 변화를 인정하고 메타인지 확장해야⋯새 인재상이 온다

전북혁신포럼 강연 김상균 경희대학교 경영대학 교수. 조현욱 기자

‘제3회 공생과 도전 전북혁신포럼’ 특별강연에서 김상균 경희대학교 경영대학 교수는 AI 시대를 이끌 미래 인재의 조건을 제시했다. 김 교수는 “산업화 시대의 노동 공식이 무너지고 있다”며 “AI·피지컬 AI와 인간이 공존하는 시대에 필요한 역량은 완전히 달라졌다”고 강조했다.

그는 기존 학벌 중심의 사고는 이미 효용을 잃었으며, “실력주의와 팔란티어 학위의 시대가 도래했다”며 능력 기반 평가가 더욱 강화될 것이라고 설명했다. 또한 기업 환경 역시 변화해 “팀과 IT 부서가 통합되고, 직원 모두가 기업가정신을 갖는 시대가 되었다”며 AI 기술로 급격히 재편되는 산업 구조를 짚었다.

김 교수는 특히 ‘변화 인정’과 ‘메타인지 확장’을 핵심 가치로 제시했다. 그는 “사람은 본능적으로 변화를 거부하지만, AI 시대에는 변화를 인정하는 것이 첫 단계”라며 “기존 지식의 한계를 넘어 자신을 성장시키는 메타인지가 필수”라고 말했다. AI의 능력을 소개하는 과정에서 “수십 개 언어를 구사하며 쉬지 않고 학습하는 존재가 이미 인간의 곁에 있다”며 AI 활용 역량의 중요성을 부각했다.

또한 김 교수는 ‘민첩한 실험’을 강조하며 “초기에는 더 싸게 하기 위해 시작하더라도, 결과적으로 더 잘하기 위한 실험을 반복해야 한다”고 조언했다. 그는 “변화를 인정하고, 메타인지를 확장하며, 민첩하게 실험하는 개인들이 모일 때 새로운 시대가 열린다”며 “AI 시대가 빛으로 기억될지, 어둠으로 남을지는 우리의 선택”이라고 강연을 마무리했다.

완주 교육특구, 생성형·피지컬 AI로 새 모델 열 것

전북혁신포럼 김천홍 우석대학교 교육발전지원센터장. 조현욱 기자

김천홍 우석대학교 교육발전지원센터장은 완주군 교육발전특구의 핵심 방향으로 생성형 AI와 피지컬 AI의 결합을 제시했다. AI가 학습 도구를 넘어 지역문제 해결의 플랫폼으로 작동할 수 있어야 한다고 논리다.

김 센터장은 완주군의 산업·교육 환경이 AI 실증에 적합하다고 진단했다. 자동차·수소·모빌리티 산업 인프라와 공공 데이터 활용 여건이 결합되면, 학교·지역·기업이 함께 움직이는 ‘AI-지역교육 생태계’를 구축할 수 있다는 것이다.

그는 생성형 AI 기반 학습지원, 피지컬 AI와 연계한 실습·직무훈련, 지역인재 정주 기반 마련을 주요 과제로 제시했다. 특히 “초·중·고 단계에서부터 AI를 실생활 문제 해결과 연결해 가르치는 교육 체제”를 강조했다.

또 완주군이 추진 중인 ‘교육발전특구’와 대학의 AI 교육자원이 연계되면 청소년에서 대학, 지역산업으로 이어지는 일련의 성장 경로가 가능해진다고 설명했다.

김 센터장은 “완주군이 전북 피지컬 AI 국가사업과 연동될 경우 교육특구는 AI 기반 지역혁신 모델로 확장될 것”이라며 “학교 밖 지역 전체가 교육 공간이 되는 구조를 만들겠다”고 말했다.

WIN-RISE, AI 기반 지역혁신 플랫폼으로 확장

전북혁신포럼 이미경 우석대학교 RISE사업단 부단장. 조현욱 기자

이미경 우석대 RISE사업단 부단장은 ‘WIN-RISE’ 전략을 기반으로 AI 중심 지역혁신 구조 전환 필요성을 강조했다. 그는 RISE의 핵심을 “대학-지자체-산업이 공유하는 공동 성장 플랫폼 구축”으로 규정했다.

이 부단장은 전북 지역의 구조적 문제로 △산업 기반 취약 △인재 정주 어려움 △대학 경쟁력 약화 등을 제시하며, 이를 해결할 실천 전략으로 ‘4대 AI 혁신 축’을 소개했다.

AI 기반 연구혁신과 AI 창업 스타트업 지원 및 평생 학습 체계 구축이 핵심으로 제시됐다.

특히 그는 “지산학연 협력교육 체계와 AI·디지털 융합 교육을 강화해 산업현장의 수요를 교육과정에 직접 반영하는 방식이 필요하다”고 강조했다. 그 일환으로 지역특화인재 인증제, 마이크로디그리, 빅데이터 기반 학생성과 분석 등도 추진돼야 한다고 역설했다.

이 부단장은 “전북은 바이오·수소·미식관광 등 다각적 산업 기반을 갖추고 있다”며 “AI 역량이 접목될 경우 산업 전반의 디지털 전환을 촉진할 수 있다”고 말했다.

이어 “WIN-RISE는 교육혁신에서 연구혁신, 창업, 정주를 넘어 지역발전으로 이어지는 전북형 혁신 경로를 완성할 플랫폼이 될 것”이라고 덧붙였다.

우석대, 전 영역 AI 전환⋯교육체제 재편 착수

전북혁신포럼 김성희 우석대학교 교육혁신본부장. 조현욱 기자

김성희 우석대 교육혁신본부장은 대학 교육 전반의 AI 기반 구조 재편을 발표했다. 그는 “AI는 선택이 아니라 대학 생존의 조건”이라며, 3개년 단계별 혁신 모델을 제시했다.

김 본부장은 AI 기반 교육혁신의 핵심을 ‘AI 혁신인재 파이프라인 구축’으로 설명했다. 이는 △AI 기반 교과 개편 △AI 활용 연구데이터 분석 △스마트 강의실·LXP 등 AI 인프라 확충 △교수·학생 AI 역량 강화 등이 유기적으로 연결되는 구조다.

김 본부장에 따르면 우석대는 전공별 AI+X 교과목 개발, AI 융복합 교육과정, 빅데이터 기반 정책 연구, 산학협력 문제해결 프로젝트 등 전 영역의 AI 전환을 단계적으로 추진 중이다.

그는 “AI는 교육과정·연구·산학협력·평생학습까지 모두 연결하는 기반 기술”이라며 “지역사회와 산업이 필요로 하는 실전형 AI 인재를 양성해 전북 산업의 변화를 뒷받침하겠다”고 말했다.

또 대학 내부 데이터 통합, 학업 유지율·취업률 예측 등 AI 기반 의사결정 시스템을 구축해 대학 행정의 속도와 정확성을 높이겠다는 계획도 제시했다.

전현아·이준서 기자

