세아베스틸 군산공장, 희망나눔 장학금 전달

세아베스틸 군산공장(대표이사 서한석)은 27일 군산중앙여고 교장실에서 2025년 희망나눔 장학금 전달식을 가졌다.
세아베스틸 군산공장은 지역사회의 인재를 격려하고 육성하기 위해 노사가 뜻을 모아 장학금을 마련했다.
이를 통해 공장이 위치한 지역 내 12개 고교와 창녕군 한국과학기술고 학생 등 15명에게 각각 70만원씩 2년간 지급되는 장학금 총 2100만원을 전달했다.
장학금은 세아베스틸이 2014년부터 올해까지 12년 동안 지속된 대표적인 사회공헌 활동으로, 지금까지 총 180명의 학생이 장학금을 받았다.
나승환 노조위원장은 “희망나눔 장학금이 학생들이 자신의 꿈을 향해 나아가는 데 든든한 디딤돌이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역 인재들이 미래의 주역으로 성장할 수 있도록 노사가 한마음으로 꾸준히 지원하겠다”고 전했다.
채성석 중앙여고 교장은 “어려운 경제 여건 속에서도 매년 잊지 않고 미래 세대에게 투자해주시는 세아베스틸 임직원 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.
군산=이환규 기자
