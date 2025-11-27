김종성 전주 덕진구청장, 직접 만든 목공예 작품 선보여

덕진갤러리 36.5에서 작업 기록전 개최

전주 덕진구청 로비에 마련된 덕진갤러리 36.5에서 작업 기록전을 연 김종성 덕진구청장이 기념촬영을 하고 있다. /강정원 기자

김종성 전주시 덕진구청장이 8년 전부터 취미로 만든 목공예 작품을 선보였다.

김 구청장은 지난 24일부터 28일까지 덕진구청 로비에 마련된 덕진갤러리 36.5에서 작업 기록전을 개최했다.

‘나무가 가르쳐준 두 개의 언어, 직선 그리고 곡선’을 주제로 한 기록전에는 김 구청장이 틈틈이 만든 흔들의자와 흔들요람 등 목공예 작품 8점이 전시됐다.

김종성 구청장은 “작업을 할 때면 모든 잡념이 사라진다”면서 “36년간 해온 공직 생활은 막바지로 접어들고 있지만 목공예라는 새로운 인생의 동반자가 생겼다”고 말했다.

강정원 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지