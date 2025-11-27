전주 출신 사격 김효빈 또다시 금빛 총성

제21회 헝가리 오픈 국제 공기총 사격대회 금메달, 은메달 획득

‘제21회 헝가리 오픈 국제 공기총 사격대회’에서 금메달을 획득한 김효빈(가운데) 선수가 기념촬영을 하고 있다. /김효빈 선수 제공

대한민국 사격 국가대표 후보선수단이 헝가리 오픈 국제 공기총 사격대회에서 금메달 2개와 은메달 4개, 동메달 5개 등 총 11개의 메달을 목에 걸었다.

지난 19일부터 22일까지 헝가리 부다페스트에서 열린 ‘제21회 헝가리 오픈 국제 공기총 사격대회’에서 전주 출신 김효빈(남부대) 선수가 금메달에 이어 은메달까지 추가했다.

김효빈은 여자 10m 공기소총 시니어·주니어 통합 부문 결선에서 252.4점으로 개인 국제대회 신기록을 수립하며 금메달을 차지했다.

이어 열린 여자 주니어부 10m 공기소총에서는 은메달을 추가했다.

김효빈은 지난 8월 열린 ‘제16회 아시아 사격 선수권대회’에 자비로 출전해 여자 주니어부 10m 공기소총 부문에서 한국 선수단에 첫 금메달을 안겼었다.

전주 중앙중학교 1학년 시절 사격을 시작한 김효빈은 수 많은 대회에서 상위권 성적을 유지하고 있다.

올해만 국제대회에서 연이어 금메달을 획득해 2관왕에 오르며 상승세를 이어가고 있다.

김효빈 선수가 금메달을 목에 걸고 기념촬영을 하고 있다. /김효빈 선수 제공

김효빈 선수는 “내년에도 좋은 성적으로 꼭 국가대표로 선정되기를 바란다”며 “국가대표로 제20회 아이치·나고야 아시안게임에 출전해 한국 사격 위상을 높이고 싶다”고 말했다.

사격 국가대표 후보선수단 이병준·여갑순 감독은 “주니어 선수들이 다양한 환경에 대한 적응력을 키우고 경쟁력을 강화하는 소중한 기회였다”며 “이번 대회에서 쌓은 경험이 향후 국가대표 선발전 및 국제대회 대비 훈련계획 수립에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

오세림 기자

