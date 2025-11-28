원광대병원, 심장의 날 기념 시민건강강좌 개최

주요 심장질환 위험요인·증상·예방법 등 안내

원광대학교병원이 지난 27일 외래1관 4층 대강당에서 2025 심장의 날 기념 시민건강강좌를 진행하고 있다. /사진 제공=원광대병원

원광대학교병원(병원장 서일영)이 2025 심장의 날 기념 시민건강강좌를 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 강좌는 심근경색 등 주요 심장질환에 대한 정확한 이해와 필요성을 알리기 위해 마련됐으며, 지난 27일 외래1관 4층 대강당에서 약 120여 명의 시민들을 대상으로 진행됐다.

조성호 순환기내과 교수가 강사로 나서 심근경색과 협심증의 위험요인, 증상, 예방법 등을 설명했으며, 심혈관 바로 알기 캠페인도 펼쳐졌다.

참여 시민들은 심방세동 검사, 혈압 측정, 금연 상담 등을 통해 자신의 심혈관 건강을 바로 체크해 볼 수 있는 시간을 가졌다.

또 생활 속 심장 건강관리를 돕기 위해 밸런스 워킹 PT 강사 김태민 박사가 심혈관계 위험 감소 운동 및 실생활에서 실천 가능한 운동 관리를 소개해 시민들의 호응을 얻었다.

윤경호 권역심뇌혈관질환센터장은 “심장질환은 예방과 조기진단으로 관리가 가능한 질환”이라며 “이번 강좌가 시민들이 심장 건강을 스스로 실천하고 지키는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 원광대병원 심뇌혈관센터는 지역주민의 심혈관질환 예방과 올바른 건강관리 문화 확산을 위해 교육·홍보 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지