“완주군 건설업체 페이퍼컴퍼니 근절해야”

완주군의회 행정사무감사서 전수조사 주문

완주군의회 제2차 정례회.

완주군의회 행정사감사특별위원회는 28일 건설안전국(건설도시과, 재난안전과, 도로교통과, 하천기반과, 건축과)에 대한 감사에서 페이퍼컴퍼니 근절과 지역건설업 활성화 방안을 요청했다.

김규성 의원은 지역경제 활성화 차원에서 완주군 관급공사 발주시 지역 건설업체의 참여율을 높일 수 있는 다양한 방안을 마련하고, 지역업체와 소통을 통해 업체의 애로사항을 청취해 달라 주문했다.

또 완주군 건설업 대상으로 상시근문 인력확보 여부 등을 전수조사할 필요성도 제기했다.

김재천 의원은 인허가 부서의 민원응대가 불친절하는 민원이 지속적으로 제기되는 부분에 대해 점검하고, 민원인 응대에 최대한 성실히 임해줄 것을 요구했다. 또 읍면별 가로등, 포장 등에 단가가 서로 다른 부분은 많은 문제가 있다고 지적했다.

유이수 의원은 도시재생사업 추진 시 주민협의체와 지속적인 소통을 통해 갈등이 발생하지 않도록 노력해 달라며, 투명성이 강조되는 사업인 만큼 철저한 관리감독을 요구했다.

이경애 의원은 대단위 아파트 단지 공사 등과 관련해 일명 한바집이라 불리는 식당 설치를 자제하고, 지역 내 식당을 이용할 수 있도록 유도해 지역경제 활성화에 도움을 줄 수 있는 방안을 마련해 달라고 요청했다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지