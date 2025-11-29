[안성덕 시인의 ‘풍경’] 다산 오솔길

안성덕 作

다산초당(茶山草堂) 마루에 걸터앉습니다. 이백 년 거슬러 오릅니다. 그날의 햇살과 공기와 바람을 불러옵니다. 또르르 대나무 홈대를 타고 한두 평 연못에 늦가을이 내립니다. 선생께서 청석 위 솔방울 불에 약천(藥泉) 석간수로 차를 달이십니다. 만덕산(萬德山) 백련사(白蓮寺) 아암(兒菴) 혜장선사(惠藏禪師) 만나러 나서시는 선생의 발자국을 따라갑니다.

동암(東菴) 지나 비탈, 겨우 백여 걸음 올랐을까요? 숨 가쁜데 이 관장이 아차 한 컷 놓쳤다, 다시 초당에 내려갑니다. 친구를 기다리느라 속도를 놓으니, 앞선 일행을 놓으니 가쁜 길이 다정해집니다. 비탈도 오를 만합니다. 따라붙은 그에게 선생께서도 천 리 길 유배와 세상을, 세월을 놓아주고 견뎠을까? 묻습니다. 그랬겠지, 부글부글 끓는 속 달래주는 차 달이듯 뭉근히 세상도 세월도 내려놓았겠지, 그렇게 길고 긴 귀양살이 견뎠겠지 답합니다.

급 할 것 없이 오솔길 따라 올라 어느덧 산마루, 숲 사이로 언뜻 백련사가 보입니다. 신우대숲 바람에 귀를 씻으며 내립니다. 온통 동백나무에 차밭입니다. 깊을 대로 깊은 계절에 아차 한눈 주는 새, 선생께선 마중 나온 혜장선사 따라 드셨겠지요. 꿈을 깹니다. 다산(茶山) 백련사, 늦가을 햇살이 어깨에 내립니다. 먼 듯 가까운 듯 강진만이 반짝입니다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지