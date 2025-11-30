군산시 ‘AX 실증산단 구축사업’ 최종 선정

국비 140억 원 포함 총 252억 원 투입

군산시가 산업통상부가 전국 스마트 그린산업단지를 대상으로 진행한 ‘AX 실증산단 구축사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 140억 원을 확보했다.

이 사업은 산업현장에 AI를 도입, 생산성 혁신을 이끄는 한편 입주기업의 신사업 창출을 지원해 지역산업 경쟁력를 강화하기 위해 추진됐다.

시는 올해부터 4년간 군산 국가산업단지에 국비 140억 원, 도비 21억 3000만 원, 시비 49억 7000만 원 등 총 252억 원을 투입해 ‘해양모빌리티 AX 혁신허브’구축 사업을 본격 추진할 계획이다.

이번 사업은 국내 조선·해양 산업의 AI 기반 디지털 전환 거점 육성을 목표로 한국조선해양기자재연구원을 중심으로 지역 혁신기관이 함께 협력한다.

중점 과제로는 △AX 종합지원센터 구축 △ 제조 AI 오픈랩 조성 △AX 가상공장 실증플랫폼 구축 △Saas(Software as a Service•프로그램을 직접 설치하지 않고, 인터넷을 통해 접속하는 서비스형 소프트웨어) 제조 및 AI 서비스 지원 등 4대 핵심 프로젝트이다.

특히 기업 간 협업을 기반으로 맞춤형 시험 및 인증 서비스와 공동 장비를 제공하고, 해양 모빌리티 산업 특화교육연구 기능을 병행해 전문인력 양성과 일자리 창출을 도모할 계획이다.

이를 통해 친환경·스마트 선박 개발을 촉진함으로써 글로벌 탄소중립 흐름에도 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

강임준 군산시장은 “이번 공모사업 선정을 계기로 지역 조선산업 재건은 물론 해양 모빌리티 산업의 첨단화·친환경화를 앞당기겠다”며 “대한민국 중소기업의 AX전환 혁신 모델로 자리잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

군산=이환규 기자

