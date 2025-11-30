고창군, 2026년도 본예산 8802억 원 편성

“미래전략산업·지역경제 활력에 재정 집중… 민생·안전·관광 균형 강화”

고창군이 8802억 원 규모의 2026년도 본예산안을 편성해 28일 고창군의회에 제출했다. 전년 대비 3.62%(308억 원) 증가한 규모로 일반회계 294억 원, 특별회계 14억 원이 각각 확대됐다. 군은 철저한 세출 구조조정과 경상경비 절감을 통해 재정의 건전성을 확보하는 한편, ‘효율적 재정 배분’을 통해 미래전략산업·민생경제·안전 분야에 집중 투자한다는 방향을 세웠다.

이번 예산안은 민선8기 핵심 전략사업의 마무리 단계에 힘을 싣고 지역경제를 견인할 관광·교육·산업 분야에 중점 배분됐다. 특히 서해안권 관광개발과 지역화폐 발행 확대 등 군민 체감도가 높은 사업이 다수 포함되며 내년도 지역 활력 제고에 대한 기대를 키우고 있다.

문화·관광·교육 분야에서는 ▲노을·생태갯벌플랫폼 조성(56억 원) ▲농촌관광 스타마을 조성(24억 원) ▲고창읍성 풍류체험시설 조성(16억 원) ▲서해안 선셋 드라이브 명소화 사업(50억 원) 등 대형 관광 인프라 조성 사업이 핵심을 이룬다. 고창군은 관광객 체류시간을 확대하고 지역 소상공인과 연계한 소비 활성화를 목표로 한다.

산업·중소기업 및 에너지 분야에서는 지역경제 안전판 역할을 해온 ▲고창사랑상품권 발행지원(61억 원)이 가장 큰 비중을 차지했다. 또한 ▲신재생에너지 융복합 사업(27억 원)을 통해 미래에너지 기반 확충과 에너지 자립률 향상에도 나선다.

군민 복지 분야에서도 변화가 눈길을 끈다. 고창군은 결혼장려금을 기존 100만 원에서 200만 원으로 상향해 ▲결혼장려금 예산 1억 원을 편성했다. 저출산 대응과 청년 정착 지원의 의지를 반영한 조치다.

보건 분야에서는 ▲HPV(사람유두종바이러스)·백일해 무료 예방접종 신규 편성(6000만 원)을 통해 촘촘한 대군민 건강 서비스를 구축한다.

기후재난 대응을 위한 안전 예산도 확대됐다. ▲풍수해 생활권 종합정비(35억 원) ▲자연재해위험지구 정비(118억 원) ▲급경사지 정비(10억 원) 등 재해예방 인프라 사업이 반영되며, 군은 최근 증가하는 이상기후 리스크에 선제 대응한다는 방침이다.

심덕섭 고창군수는 “2026년은 민선8기 주요 과제를 마무리해 성과를 극대화해야 하는 중요한 시기”라며 “군민이 체감할 수 있는 변화가 생활 곳곳에서 나타나도록 재정을 전략적으로 운용하겠다”고 밝혔다.

2026년도 예산안은 제320회 고창군의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

고창=박현표 기자

