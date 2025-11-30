고창군, 신재생에너지 보급 선도 지자체로 ‘우뚝’

5년간 129억 투입해 1500여 곳 설치…내년 430개소 추가 추진

2025년 에너지 자립마을 현판식. /사진제공=고창군

고창군이 산업통상자원부 주관 ‘신재생에너지 융복합지원사업’을 통해 최근 5년간(2022~2026년) 총 129억 원을 투입, 1500여 개소에 태양광·태양열·지열 등 다양한 신재생에너지 설비를 구축하며 지역 에너지 전환을 주도하고 있다.

군은 올해까지 축적된 성과를 기반으로 내년에도 국비 12억 6000만 원을 확보해 약 430개소에 추가 설치를 추진할 계획이다.

신재생에너지 융복합지원사업은 주택·건물 등에 두 종류 이상의 신재생에너지원을 결합해 설치하는 방식으로, 설치비의 최대 88%까지 지원받을 수 있어 주민들의 경제적 부담을 크게 낮춘 것이 강점이다. 고창군은 군민 자부담률을 20% 이하로 유지해 실질적인 에너지 복지 향상에 기여하고 있다.

그동안 군은 읍·면 전역을 대상으로 태양광(주택·건물), 태양열, 지열 등의 보급을 지속적으로 확대해 왔다. 지난 5년 동안의 실적과 기술적 안정성, 높은 에너지 절감 효과가 인정받으면서 고창군은 재생에너지 보급 선도 지자체로서의 위상을 굳혀가고 있다.

특히 이번 사업을 통해 구축된 에너지 인프라는 향후 기업과 공공기관의 RE100 전환을 뒷받침하고, 지역 탄소중립 실천, 에너지 자립률 향상 등 다양한 정책과 연계될 것으로 기대된다. 신재생에너지 기반 확충이 지역 경제와 환경 정책 전반의 핵심 동력으로 작용할 전망이다.

심덕섭 고창군수는 “신재생에너지 보급이 확대되면서 전기요금·난방비 절감 등 군민들이 실제로 체감하는 변화가 나타나고 있다”며 “앞으로도 군민 부담을 덜고 생활 속 에너지 복지를 강화하기 위해 재생에너지 보급을 지속 확대하겠다”고 말했다.

고창=박현표 기자

