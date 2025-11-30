정읍시, 내년 노인일자리 7237개 창출

올해보다 400명 늘려

정읍시청

정읍시가 어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 지원하기 위해 일자리 사업을 확대한다.

시 노인장애인과에 따르면 내년도 노인일자리 배정 인원을 올해보다 400명 늘린 7237명으로 확정하고, 오는 12월 1일부터 12일까지 참여자를 집중 모집한다.

이번 집중 모집 기간은 수행기관별로 다소 차이가 있을 수 있으므로 희망하는 기관에 사전 확인이 필요하다.

모집 분야는 학교 급식 봉사 등 지역사회 공익을 위한 ‘공익활동’에 가장 많은 4836명을 배정했으며, 공공기관 행정업무 등을 돕는 ‘역량활용’에 2000명을 선발한다.

또한 ‘시니어 웰빙마을(도시락 제조·판매) 등 공동체사업’ 301명, 취업지원 사업에 100명을 모집해 어르신들의 전문성을 살릴 계획이다.

신청 자격은 유형별로 상이하다.

노인 공익활동은 65세 이상 기초연금 및 직역연금 수급자가 대상이며, 역량활용은 65세 이상(일부 유형 60세 이상)이면 신청할 수 있다.

공동체사업·취업지원은 60세 이상이라면 누구나 지원 가능하다.

다만, 국민기초생활보장법에 따른 생계급여 수급자나 국민건강보험 직장가입자(취업알선형 제외), 장기요양보험 등급 판정자(1~5등급) 등은 중복 수혜 방지와 근로 능력 등을 고려해 참여 대상에서 제외된다.

참여를 희망하는 어르신은 신분증과 신청일 기준 3개월 이내에 발급된 주민등록등본을 지참해 각 수행기관을 방문하면 된다.

사업 수행기관은 정읍시니어클럽(535-5101), 대한노인회정읍시지회(535-1611), 정읍시노인복지관(538-3608), 정읍시북부노인복지관(571-9053), 섬진강댐노인복지관(531-0063) 등 5곳이다.

최종 선발 결과는 각 접수 기관에서 개별적으로 통보할 예정이며, 선발된 참여자는 내년 1월부터 본격적인 근무를 시작하게 된다.

기타 자세한 사항은 각 수행기관이나 정읍시청 노인장애인과(539-5505~5508)로 문의하면 안내받을 수 있다.

정읍=임장훈 기자

