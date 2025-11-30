국민연금 9월말 기준 기금운용 수익률 11.31%···국내주식 47.3% 수익

국민연금공단 전경

국민연금이 올해 9월 말까지 11%대의 기금운용 수익률을 얻은 것으로 나타났다.

지난달 30일 국민연금공단에 따르면 올해 1월부터 9월 말까지 국민연금기금 적립금은 1361조원으로 전년 말 대비 148.4조원 증가했다. 수익률은 11.31%로 잠정 집계됐다.

이 중 올해 수익금은 138.7조원이다. 1988년 국민연금제도가 도입된 이래 누적된 기금운용 수익금은 876조원이다.

자산군별 수익률은 국내주식 47%, 해외주식 12.95%, 국내채권 2.51%, 대체투자 1.46%, 해외채권 0.27%로 각각 조사됐다.

특히 이번 성과는 국내외 주식시장에서 인공지능(AI)과 반도체 관련 종목이 강세를 보인 결과다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지