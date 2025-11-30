10월 전북 산업지표 감소세 지속···기타 운송장비는 폭증

사진=클립아트 코리아

전북지역 산업 지표의 감소세가 지속되고 있다. 다만 기타 운송장비의 지표가 크게 상승했다.

30일 국가데이터처 전주사무소가 발표한 2025년 10월 전북특별자치도 산업활동동향에 따르면 도내 광공업 생산지수는 91.6P로 전년 동월 대비 12.7% 감소했다. 세부적으로는 기계장비, 기타운송장비, 1차금속 등은 증가했으나, 자동차 전기·가스업, 화학제품 등이 감소했다. 당초 광공업 생산지수는 8~9월(102.2P)로 상승세를 보였다. 하지만 10월 미국 관세 협상, 긴 연휴기간 등의 영향으로 하락세로 돌아선 것으로 분석되고 있다.

같은 기간 도내 광공업 출하도 전년 동월비 6.6% 감소했다. 주요 업종별로는 기타운송장비가 1716.6%가 증가했다. 기계장비(31.5%0, 전자·통신(10.9%) 등이 상승세를 보였다. 반면 자동차(-19.2%), 화학제품(-12.6%) 등은 줄어들었다.

재고율 또한 크게 늘어났다. 10월 전북지역 광공업 재고는 전년 동월비 15%가 증가했다. 자동차, 1차금속, 전기장비 등의 재고율이 커졌다.

대형소매점의 지표는 크게 개선됐다. 10월 전북지역 대형소매점 판매액 지수는 97.6P로 전년 동월 대비 5.6% 증가했다. 특히 지난달 대형소매점 판매액 지수는 90.2P로 5.6P가량 상승했다.

국가데이터처 관계자는 “10월 긴 추석연휴와 징검다리 연휴가 있었다”며 “이에 대한 영향으로 실적이 줄어든 것으로 보인다”고 말했다.

김경수 기자

