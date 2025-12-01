우석대학교 공자아카데미, 초·중학생 중국어 말하기 대회 개최

우석대학교 공자아카데미는 지난 29일 전주시 금암동 우석빌딩 2층 화하관(華夏館)에서 ‘제12회 전북 초등학생 중국어 말하기 대회’와 ‘제4회 전북 중학생 말하기 대회’를 개최했다./우석대 제공

우석대학교(총장 박노준) 공자아카데미는 지난 29일 전주시 금암동 우석빌딩 2층 화하관(華夏館)에서 ‘제12회 전북 초등학생 중국어 말하기 대회’와 ‘제4회 전북 중학생 말하기 대회’를 개최했다.

이번 대회는 중국 산동사범대학교와 완주군 인재육성재단이 공동 주최했으며, 쪼우지화(周积华) 주광주중국부총영사와 이광호 전북특별자치도 국제관계대사가 축사를 전했다.

예선을 거쳐 본선에 진출한 초등학생 21명과 중학생 11명은 각각 ‘내 마음속의 중국’과 ‘내 꿈과 중국어’를 주제로 발표에 나섰다.

심사 결과 초등학생 부문에서는 곽채원(이리백제초 5년) 학생이 1등을 차지했으며, 이시우(서문초 3년) 학생이 2등의 영예를 안았다. 공동 3등은 임은호(왕궁초 5년) 학생과 양시윤(경포초 6학년) 학생에게 돌아갔다.

중학생 부문에서는 임세은(전라중 2년) 학생이 1위를, 최지운(만성중 1년) 학생이 2위를 기록했다. 3위는 이승미(봉서중 3년) 학생과 이나경(전라중 2년) 학생이 공동으로 차지했다.

박석재 공자아카데미 원장은 “이번 대회를 통해 학생들이 중국어 실력을 쌓고 세계를 바라보는 시야를 넓힐 수 있도록 돕고 있다”며 “앞으로도 한중 교류를 이끌 미래 인재를 청소년 때부터 체계적으로 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이강모 기자

