(웹)구천동농협, 농촌환경봉사단 주거환경개선 지원

노후된 도배와 장판 교체로 쾌적한 주거환경 제공

농촌주거환경개선 작업을 마친 구천동농협 등 참여자들이 기념촬영을 하고 있다. /구천동농협 제공

무주 구천동농협(조합장 김성곤)은 농협무주군지부(지부장 김범석)과 공동으로 2일 취약계층 및 고령농가를 대상으로 한‘주거환경 개선 지원’을 실시했다.

NH 농촌현장봉사단과 함께 한 이날 봉사는 노후화된 도배와 장판을 교체해 해당 농가가 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 배려했다.

김성곤 조합장은 “농업인구 감소와 고령화로 인한 복지의 사각지대에 있는 돌봄 대상자등 취약계층을 위한 다양한 복지서비스 제공으로 농업인의 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”며 “앞으로도 NH 농촌현장봉사단을 통해 고령농가 등에 따뜻한 복지 지원에 지속적으로 시행하겠다”고 밝혔다.

무주=김효종 기자

