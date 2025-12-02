이전기사
전북일보로고

(웹)구천동농협, 농촌환경봉사단 주거환경개선 지원
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-02 14:42 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 무주

(웹)구천동농협, 농촌환경봉사단 주거환경개선 지원

김효종 웹승인 2025-12-02 10:42 수정 2025-12-02 10:42 
노후된 도배와 장판 교체로 쾌적한 주거환경 제공

농촌주거환경개선 작업을 마친 구천동농협 등 참여자들이 기념촬영을 하고 있다. /구천동농협 제공

무주 구천동농협(조합장 김성곤)은 농협무주군지부(지부장 김범석)과 공동으로 2일 취약계층 및 고령농가를 대상으로 한‘주거환경 개선 지원’을 실시했다.

NH 농촌현장봉사단과 함께 한 이날 봉사는 노후화된 도배와 장판을 교체해 해당 농가가 더욱 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 배려했다.

김성곤 조합장은 “농업인구 감소와 고령화로 인한 복지의 사각지대에 있는 돌봄 대상자등 취약계층을 위한 다양한 복지서비스 제공으로 농업인의 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”며 “앞으로도 NH 농촌현장봉사단을 통해 고령농가 등에 따뜻한 복지 지원에 지속적으로 시행하겠다”고 밝혔다.

무주=김효종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#구천동농협
김효종 hjk4569@daum.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr