군산해경, 비응파출소 청사 신축

군산해양경찰서가 비응파출소 신축 공사를 마치고 운영을 시작했다고 2일 밝혔다.

비응파출소는 군산시 비응항을 거점으로 해안선 60㎞, 약 392㎢의 해상을 관할한다.

비응파출소는 지난 2008년 출장소로 개소한 뒤 비응항을 찾는 낚시 어선 이용객이 꾸준히 증가하면서 치안 수요가 확대, 파출소로 직제 승격됐다. 현재 관할 해역에는 어선 407척, 낚싯배 104척 등 총 548척의 선박이 등록돼 있다.

최근 3년간 비응파출소 관내에서 발생한 해양사고는 178건이며, 이로 인해 25명의 인명피해가 발생했다.

해경은 파출소 승격 이후 청사 확충 필요성이 커지자 2023년 사업비 9억 원을 투입해 신축 공사를 추진했고, 지난달 27일 준공검사를 완료했다.

김래규 비응파출소장은 “청사 신축으로 민원서비스 질 향상과 경찰관 근무 환경 개선 등 효과를 기대하고 있다”며 “안전과 치안 질서가 빠르게 안정될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

