익산, 대한민국 10대 여행도시 ‘우뚝’

2025 SRT 어워드 대상…5년 연속 수상으로 인지도·경쟁력 입증 역사문화, 정원 관광, 사계절 축제 등 다양한 체험형 콘텐츠 호평

익산시가 2일 ‘2025 SRT 어워드’ 대상을 받고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 2일 ‘2025 SRT 어워드’ 대상 수상의 영예를 안으며 5년 연속 대한민국 대표 여행지에 이름을 올렸다.

이번 어워드는 SRT 이용객 1만 2000여 명의 투표와 여행 작가, 전문 기자단의 평가를 종합해 선정됐으며, 시는 전국 46개 도시 중 고흥, 공주, 목포, 안동 등과 함께 대한민국 대표 10대 여행도시로 최종 선정됐다.

올해로 7회를 맞은 SRT 어워드는 대표적인 대국민 여행지 선정 프로그램으로, 인지도와 콘텐츠 경쟁력을 동시에 평가받는다.

익산은 유네스코 세계유산인 백제역사유적지구를 중심으로 한 역사문화 자원과 함께 정원 관광과 사계절 축제 등 다양한 체험형 콘텐츠에서 높은 점수를 받았다.

특히 올해 3월호 SRT매거진에서는 ‘변화무쌍은 익산의 힘’을 주제로 4대 종교 성지 순례, 백제 유적지 탐방, 지역 먹거리와 축제 등을 조명하며 이용객들의 관심을 끌었다.

시 관계자는 “5년 연속 SRT 어워드 대상 수상은 익산 관광의 대중성과 콘텐츠 품질을 동시에 입증한 결과”라며 “내년에도 시민과 여행객이 함께 즐길 수 있는 특별한 콘텐츠를 지속 개발해 나가겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

