NH농협은행 순창군지부, 순창지역아동센터에 친환경 녹색공간 ‘NH초록세상 제19호’ 조성

NH초록세상 순창지역아동센터 19호점 전달식에서 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. /사진=농협순창군지부 제공

NH농협은행 순창군지부(지부장 신종철)는 최근 순창지역아동센터(센터장 박진숙)에서 `NH초록세상 제19호점` 조성을 마치고 전달식을 가졌다.

이번행사에는 조광희 순창군 부군수, 김정숙 순창군의회 행정복지위원장, 신종철 농협은행 순창군지부장, 김동관 세이브더칠드런 서부지역본부장 등이 참석해 아이들의 생활환경 개선을 위한 상호협력 의지를 다졌다.

NH초록세상 조성사업은 NH농협은행 전북본부와 세이브더칠드런이 함께 추진하는 NH농협은행 사회공헌 프로그램으로, 아동복지시설에 실내 공기를 정화하고 아동의 건강한 성장과 정서적 안정을 돕는 친환경 녹색공간을 제공하는 것으로 알려졌다.

특히 순창지역아동센터 내부에 공기 중 유해물질 흡수 및 습도 조절에 효과적인 천연 이끼식물 스칸디아모스를 활용한 `친환경 식물벽 인테리어`를 조성하고, 노후된 `책상·의자`를 교체하여 아동들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있고 정서발달에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다.

신종철 농협은행 순창군지부장은“이번에 조성한 녹색공간에서 우리 아이들이 보다 밝고 건강하게 성장하기를 희망한다”라며 “앞으로도 미래의 주인공인 아이들이 꿈과 희망을 키워갈 수 있도록 관심을 가지고 지원을 계속해 나가겠다”고 말했다.

순창=임남근 기자

