'전국 첫 농어촌활력재단' 설계 김성남 전북도 농촌사회활력팀장…“농촌 소멸, 이제는 시스템으로 막아야”

전국 첫 ‘농어촌활력재단’ 설계한 전북도 농촌 활력 실무의 중심 흩어진 농촌정책을 하나로…지속 가능한 농촌 체계 밑그림 그려

김성남 전북특별자치도 농촌활력팀장

농촌의 공동화가 가속화되고 있다. 마을은 비어가고 일손은 끊기며, 학교와 시장은 문을 닫는 곳이 늘고 있다. 전북특별자치도는 이 위기에 대응하기 위해 전국 최초로 ‘전북농어촌활력재단’ 설립 승인을 받았고 그 과정에서 실무 전반을 챙긴 주인공이 바로 김성남 전북자치도 농촌사회활력팀장이다.

현장에서 농촌·경제·사회서비스를 오가며 정책을 맡아온 김 팀장은 “흩어져 있던 기능을 하나로 묶는 일이 지금 농촌에 가장 필요한 과제였다”고 말했다.

전북도는 지난달 행정안전부로부터 광역지자체 최초로 전북농어촌활력재단 설립 승인을 받았다. 농촌경제·공동체·일자리·교육 등으로 흩어져 있던 4개 기관을 하나로 통합해 농촌정책의 컨트롤타워로 삼는 구조다.

김 팀장은 “기관마다 따로 추진되던 사업들이 중복되거나 단절되는 문제가 반복됐다”며 “체계적 통합 없이는 지속성도, 공공성도 담보할 수 없다”고 설명했다.

재단은 1실·2부·1관, 총 32명 정원으로 내년 말에 출범할 계획이다. 기존 기관 인력을 승계하는 방식이어서 재정 부담은 추가되지 않지만, 단일 조직으로 묶이면서 현장 인력의 고용 안정성과 전문성이 한층 강화되는 효과가 예상된다.

김 팀장은 “기관이 흩어져 있을 땐 인력 운용도 파편화돼 있었지만, 통합되면서 전문 분야별 역할이 명확해졌다”며 “32명 규모의 상설 조직이 갖춰지면 농촌 일자리와 공동체 지원 사업도 보다 안정적으로 굴러갈 것”이라고 말했다.

예산은 48억 원 규모로, 본부는 올해 3월 문을 연 김제 전북농촌경제사회서비스활성화지원센터에 두게된다. 도비가 포함된 사업은 도의회 심의를 반드시 거치도록 설계해 지방출연기관의 책임성을 강화했다.

김 팀장은 “재단이 임의로 사업을 늘리는 조직이 아니라, 기존 기능을 체계적으로 정비해 이어 붙이는 역할에 가깝다”고 강조했다.

김 팀장은 농식품부 ‘행복농촌만들기’ 공모에서도 마을·농촌·창업가 부문 우수상 3건을 이끌어내며 현장의 성과를 정책으로 연결해 왔다.

1992년 9급 공채로 공직에 들어선 뒤 33년 동안 농촌의 인구감소와 돌봄·공동체 붕괴를 가까이서 지켜본 그는 “고령화와 인구감소는 통계보다 훨씬 빠르게 진행되고 있다”고 진단했다.

특히 “경제·공동체·교육이 제각각 움직이는 방식으로는 더 이상 대응이 어렵다”며 통합 재단의 필요성을 강조했다.

재단 출범까지는 아직 넘어야 할 단계가 남아 있다. 통합 기관의 운영 정비와 내년 상반기 본격 가동이 과제로 남았다. 김 팀장은 “통합은 시작일 뿐”이라며 “이제 중요한 건 농촌 주민이 체감할 수 있는 변화를 꾸준히 만드는 일”이라고 말했다.

끝으로 그는 “농촌 문제는 특정 부서의 업무가 아니라 삶 전체를 지탱하는 문제”라며 “재단이 전북 농촌의 지속가능성을 높이는 기반이 되길 바란다”고 덧붙였다.

이준서 기자

