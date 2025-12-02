완주·전주 통합 찬성단체들 “행안부 장관, 주민투표 입장 발표하라”

완주·전주 통합 찬성단체들이 주민투표 최종 결정권자인 윤호중 행정안전부 장관의 입장 표명을 촉구하고 나섰다.

완주전주통합추진연합회, 완주전주상생발전네트워크 등은 2일 전주시청에서 기자회견을 열고 “주민투표는 관련 법률에 따른 정당한 절차이다. 이를 가로막는 시도는 결코 묵과할 수 없다”며 이같이 밝혔다.

이들 단체는 행안부 장관의 주민투표 권고 지연에 대해 “이러한 시도는 주민투표법, 지방자치법 취지를 훼손하는 행위”라며 “국가의 공공 정책 수행에도 심각한 장애를 초래할 것”이라고 우려했다.

이어 이들은 “전주·완주 통합은 이번이 마지막 기회”라며 “자치단체장, 정치인들 간 대화를 통해 막판 대타협의 기회가 생기길 간절히 바란다”고 말했다.

한편 지난 9월 25일 윤호중 행안부 장관은 김관영 전북도지사, 안호영·이성윤 국회의원, 우범기 전주시장, 유희태 완주군수와 완주·전주 통합 관련 절차에 대해 논의했다. 윤 장관은 이 자리에서 “주민투표 실시 여부를 포함해 조만간 결정을 내리겠다”고 밝혔다.

그러나 현재까지 관련 입장을 내놓지 않았다. 그 사이 민선 8기 전북도·전주시가 목표로 한 내년 6월 통합시장 선출은 사실상 불가능해졌다.

