폐교 활용 생태환경교육 거점 ‘임실생태누리’ 개관

폐교였던 임실 관촌동초등학교가 생태·환경교육의 새로운 거점 공간인 ‘임실생태누리’로 탈바꿈됐다.

전북특별자치도임실교육지원청(교육장 유효선)은 2일 지역 교육계, 지자체, 마을교육공동체, 학부모 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘임실생태누리’ 개관식을 진행했다.

임실생태누리는 폐교된 관촌동초등학교의 공간을 생태·환경·마을연계 교육의 중심 공간으로 재탄생시킨 곳으로 다양한 생태 체험실, 숲놀이 프로그램실, 생태관찰 마당, 마을연계 프로그램 등이 마련돼 학생 주도 생태교육, 생태 감수성 회복, 기후위기 대응 교육의 중심 거점으로 활용될 예정이다.

개관식은 식전 공연을 시작으로 내빈 소개, 사업 경과 보고, 기념사, 축사, 테이프 커팅, 시설 관람 순으로 진행됐다.

임실생태누리는 단기·장기 프로그램을 본격 운영한다.

단기 프로그램으로는 △장제무림 숲길 생태체험 △오원천 생태탐방 등 자연 기반 체험활동이 운영되며, 기후로 인해 외부 활동이 어려울 경우에는 실내 시청각실과 체험실에서 유연하게 운영할 수 있도록 구성했다.

장기 프로그램으로는 ‘영농체험 프로젝트’를 새롭게 추진해 계절별 작물 재배와 수확 활동을 학교와 연계해 운영할 계획이다. 이는 희망 학교 신청 기반으로 진행되며, 지역 자원·생태 문화를 이해하는 교육과정으로 발전시킬 예정이다.

유효선 교육장은 “임실생태누리는 아이들이 자연 속에서 배우고, 마을 속에서 성장하며, 삶과 배움이 연결되는 교육의 새로운 출발점”이라며 “특히 숲체험·탄소중립 실천교육, 장제무림 숲길 탐방 등 다양한 프로그램이 활발히 운영될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

이어 “임실생태누리는 단순한 체험을 넘어 학생·학부모·교사·마을이 함께 만들어가는 지역 생태교육 플랫폼”이라며 “2026년 이후 전북특별자치도 모든 학생이 참여할 수 있는 개방형 교육 거점으로 확대해 갈 것”이라고 강조했다.

