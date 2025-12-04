정읍 기적의도서관, 크리스마스 문화행사 다채롭게 운영

정읍시 수성동 소재 정읍기적의도서관.

정읍기적의도서관이 다가오는 성탄절과 연말을 맞아 오는 6일부터 21일까지 온 가족이 도서관에서 따뜻한 추억을 쌓을 수 있는 다채로운 크리스마스 문화행사를 운영한다.

매주 토요일인 6일, 13일, 20일에는 오전 10시 30분부터 낮 12시까지 ‘크리스마스 가족 책 놀이’ 프로그램이 진행된다. 이 시간에는 참여 가족들이 성탄절을 주제로 한 그림책을 함께 읽고 이야기를 나눈 뒤, 크리스마스 리스(장식용 화환)나 오르골, 블록 트리 등 연말 분위기가 물씬 풍기는 소품을 직접 만들어보는 창작 활동을 즐길 수 있다.

또한, 14일 오후 2시와 4시 두 차례에 걸쳐 극단 씨앗이 선보이는 인형극 ‘너구리의 크리스마스 파티’가 무대에 오른다. 이 작품은 산타할아버지를 만나기 위해 고군분투하는 너구리의 좌충우돌 이야기를 담은 창작극으로, 아이들에게 재미와 함께 삶의 소중한 교훈을 전달할 예정이다.

이와 함께 행사 기간인 6일부터 21일 사이 주말 6일 동안에는 상설 이벤트도 열린다. 도서관 내에 겨울과 크리스마스를 주제로 한 그림책이 전시되며, 전시된 책을 읽은 어린이들에게는 달콤한 쿠키를 증정하는 이벤트를 통해 책 읽는 즐거움을 더해줄 계획이다.

이번 행사는 정읍시에 거주하는 어린이 동반 가족이라면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 프로그램 참여 신청은 정읍기적의도서관 누리집(홈페이지)을 통해 가능하며, 선착순으로 접수한다.

정읍=임장훈 기자

