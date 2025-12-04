군산시, 어린이가 행복한 도시 '우뚝

시, 유니세프 아동친화도시 최고단계 갱신

군산시가 유니세프가 인정하는 아동친화도시(CFC) 최고단계인 ‘상위단계 재인증’을 받았다.

‘아동친화도시’란 유엔아동권리협약을 기반으로 아동이 모든 영역에서 권리를 보장받고 안전하게 생활하며, 적극적으로 참여하고 행복하게 성장할 수 있는 환경을 갖춘 지방자치단체를 말한다.

시는 유니세프 아동친화도시 5대 평가영역인 △정책 결정을 위한 근거 확보 △지속가능한 거버넌스 구축 △아동의 참여와 권리 교육 △행정서비스의 효과적 조정 △아동친화적 공간 조성 등에서 이행 실적이 높게 평가됐다.

그간 시는 2016년 유니세프 아동친화도시로 첫 인증을 받은 이후 2021년 상위인증을 획득했다.

이후 아동의 권리를 최우선 가치로 삼고 아동의 권리 보장과 참여 확대를 위한 다양한 정책을 추진했다.

먼저 어린이·청소년의회 운영을 통해 아동의 정책 참여 기회를 확대한 데 이어 아동행복예산서를 제작해 아동 관련 예산을 체계적으로 분석하고 실제 시정에 반영되도록 했다.

특히 모든 아동 관련 정책과 사업추진 과정에 ‘아동영향평가’를 체계적으로 적용하고, 이를 부서 간 협업체계와 연계해 정책 전반에 반영함으로써 아동의 권리와 복지가 실질적으로 고려되는 행정 기반을 강화했다.

시는 이러한 사전 검토 과정에서 아동의 의견을 반영해 아동 참여권 강화, 놀 권리·여가권 보장을 위한 공간 설계 개선, 소수집단 아동 지원 강화, 정책 간 중복 및 누락 최소화 등 구체적인 성과를 나타내는 동시에 아동정책 추진 역량과 신뢰도 역시 공고히 다졌다.

여기에 ‘아동권리 옴부즈퍼슨’ 제도로 아동권리 침해 예방과 대응체계를 강화하는 한편 어린이시청 누리집 (www.gunsan.go.kr/child)을 통해 아동 의견을 수렴할 수 있는 창구를 운영하고 있다.

더 나아가 시는 아동친화도시 4개년 기본계획에 따라 ‘아동이 행복한 군산’을 비전으로 제시, 아동의 권리 증진과 삶의 질 향상을 실현시켜 나간다는 방침이다.

강임준 군산시장은 “아동친화도시 상위단계 인증갱신은 그동안 아동을 위해 추진해 온 다양한 정책의 성과이자 시민과 지역사회가 함께 만든 결실”이라며 “앞으로도 아동의 권리와 참여를 시정 운영의 중심에 두고, 아동이 더욱 행복한 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.

군산=이환규 기자

