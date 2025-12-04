전주지검 군산지청-청소년 범방 군산지구, 무료급식소 봉사

전주지방검찰청 군산지청과 법무부 청소년 범죄예방위원 군산지구는 4일 경로식당에서 무료급식 봉사활동을 진행했다./사진제공=청소년 범죄예방위원 군산지구

전주지방검찰청 군산지청(지청장 최형원)과 법무부 청소년 범죄예방위원 군산지구(회장 문상식)는 4일 군산 경로식당에서 무료급식 봉사활동을 진행했다.

이날 봉사활동에는 최형원 지청장•고동재 사무과장•문상식 회장•방위원 등 20여 명이 참여, 추운 날씨 속에서도 구슬땀을 흘렸따다.

이들은 무료급식소를 찾은 300여 명 어르신들에게 정성스레 준비한 따뜻한 점심식사를 제공하는 한편 설거지 및 청소 등을 진행했다.

최형원 군산지청장은 “외롭고 소외된 우리 이웃들에게 작은 힘이 되고자 봉사를 하게 됐다”면서 “앞으로도 지역사회와 함께할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

문상식 군산지구회장은 “앞으로도 군산지청과 군산지구가 적극적으로 무료급식 봉사활동에 참여해 소외된 어르신들에게 힘이 되어 드릴 뿐 아니라 더 나아가 이웃 사랑을 확산하는 데 최선을 다 하겠다”고 말했다.​​ ​ ​ ​

군산=이환규 기자

