제50대 전북기자협회장에 정원익 기자 당선

정원익(오른쪽) JTV전주방송 기자가 제50대 전북기자협회장에 선출된 뒤 정석현 선거관리위원장과 함께 기념촬영을 하고 있다.

제50대 전북기자협회장에 정원익(50) JTV전주방송 기자가 선출됐다.

전북기자협회 선거관리위원회는 5일 회원 284명을 대상으로 진행된 모바일 투표에서 단독 출마한 정 후보가 총 유효표 231표 중 222표의 찬성표(96.1%)를 받아 신임 협회장에 당선됐다고 밝혔다.

투표율은 81.3%로, 당선인 임기는 2026년 1월1일부터 2027년 12월31일까지 2년이다.

정 당선인은 2008년 JTV에 입사해 사회, 체육, 문화, 경제 분야 출입처 등을 거쳐 현재 전북도의회를 출입하고 있다.

정원익 당선인은 “적극적으로 투표에 참여해주신 회원 여러분께 진심으로 감사드린다. 전북기자협회가 지역사회의 신뢰를 지키고, 현장에서 땀 흘리는 기자들이 더욱 자부심을 갖고 일할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “회원 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이며 누구나 ‘협회가 늘 곁에 있다’는 것을 체감할 수 있도록 하겠다. 변함없는 관심과 격려를 부탁드리며 믿음에 보답할 수 있도록 성실하게 임할 것”이라고 덧붙였다.

그는 공정하고 투명한 기자상 운영, 문화 혜택 확대, 상시 소통창구 마련, 학술 콘텐츠 확대, 가족과 함께하는 기자협회의 밤, 시니어 프로그램 확대 등을 주요 공약으로 제시했다.

육경근 기자

