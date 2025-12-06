최병관 전 행정부지사 출판 기념 북콘서트 성료

저자 생각 듣고 현장 질의응답 등 색다른 방식 호평

6일 원광대학교 60주년기념관 1층 아트스페이스홀에서 최병관 전 전북특별자치도 행정부지사의 자서전 ‘천천히 서둘러라! 출판 기념 북콘서트가 진행되고 있다./사진 제공=최병관 전 부지사

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사

최병관 전 전북특별자치도 행정부지사(젊은익산다음만들기포럼 대표)의 자서전 ‘천천히 서둘러라! 출판 기념 북콘서트가 다수의 시민이 운집한 가운데 성황리에 개최됐다.

6일 원광대학교 60주년기념관 1층 아트스페이스홀에서 열린 북콘서트는 공직 31년간의 그의 소회와 정치인으로 새롭게 나아가기 위한 비전을 담은 자서전 출판을 기념하기 위해 열렸다.

행사 시작 전부터 많은 인파가 모여들었으며, 최 전 부지사는 방문한 손님들의 손을 맞잡고 감사 인사를 전했다.

참석한 시민들은 구매한 책에 저자의 사인을 받고 기념촬영을 하며 출판을 축하했다.

행사는 자칫 지루할 수 있는 내빈 소개를 자막을 이용해 2분여 만에 짧게 끝냈으며, 저자의 생각을 듣고 청중의 질문을 받아 즉석에서 대답하는 색다른 북콘서트 방식으로 열려 호응을 받았다.

참석자들을 세심하게 배려하며 일방적으로 홍보하는 방식이 아니라 함께 대화하고 호흡하는 좋은 시간이었다는 평이 대종을 이뤘다.

최 전 부지사는 “이렇게 많은 분들이 참석해 주실 줄 몰랐는데, 정말 너무 감사한 마음에 눈물이 나온다”며 “이 고마움을 잊지 않고 시민들을 위한 일에 무한히 정진해 조금의 빚이라도 갚고 싶다”고 피력했다.

이어 “오늘 이 자리에서 다시 태어나는 느낌을 받을 정도로 시민 여러분들의 격려와 응원에 감동했다”며 “사랑하는 익산, 사랑하는 익산시민을 위해 어떤 어려운 일이라도 앞장서 해결해 나갈 것”이라고 다짐했다.

한편 최 전 부지사는 앞으로 자영업자 및 소상공인을 위한 대책 발표, 젊은익산다음만들기포럼 출범식, 익산리브랜딩 5대 프로젝트 발표 등 지역 발전을 위한 정책 발표 중심의 행보를 이어 나갈 예정이다.

익산=송승욱 기자

