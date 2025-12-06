익산 패싱 KTX 신설 움직임 “불순한 계획”

익산시민통합발전위·KTX익산역 비상대책위, 긴급비상회의 열고 신설 추진 시도 강력 규탄

이강욱 익산시민통합발전위원회 상임 이사장이 6일 열린 긴급비상회의에서 익산역을 패싱하는 KTX 신설 추진 시도를 강력 규탄하고 있다./사진=송승욱 기자

최근 ‘익산 패싱’ KTX 신설 움직임 탓에 불필요한 지역 갈등을 우려하는 익산시민들의 목소리가 비등하고 있다.

익산시민통합발전위원회(상임 이사장 이강욱, 공동 이사장 이재호·박종완)와 KTX익산역 비상대책위원회는 6일 익산역 앞 중앙동에서 긴급비상회의를 열고 익산역을 패싱하는 KTX 신설 추진 시도를 강력 규탄했다.

이들은 “KTX익산역은 폭발사고라는 비극까지 이겨낸 호남의 관문이며, 익산시는 오랜 역사를 자랑하는 대한민국 대표 철도 중심도시”라며 “익산을 패싱하는 신설 노선 제안은 익산시를 말살하려는 불순한 계획”이라고 성토했다.

이어 “수년전부터 이런 사태를 대비해 재경익산향우들을 비롯해 전국의 뜻있는 각계각층 시민들과 사회단체가 함께 만든 KTX익산역 비상대책위원회가 다시 익산역 사수 임무를 수행할 것”이라며 “결사반대의 각오로 익산 패싱 신설을 막아낼 것”이라고 천명했다.

