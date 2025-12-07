제10회 전북불교문학상에 신해식 시인

시상식 14일 오전 11시 백송회관 3층서 진행

신해식 시인. / 사진=불교문학회 제공

전북불교문학회는 제10회 전북불교문학상 수상자로 신해식(72) 시인을 선정했다고 밝혔다.

7일 전북불교문학상 심사위원회(주봉구‧ 이택회‧ 강동춘)는 “현대시는 어렵다는 것이 공인된 사실처럼 되어 있다”며 “‘난해성과 낯설게 하기’가 가져온 병폐이다. 신해식 시인의 시는 한결같이 쉽고도 어려운 시, 무게와 생활철학이 담긴 시의 깊이가 느껴진다”라고 평했다.

신 시인은 전주 출생으로 1989년 종합문예지 <문예사조> 신인문학상에 당선되어 등단했다. 시집으로 <왕정동 연가> <붉게 물든 노을이 숲 뒤쪽에서> <연인들의 다리> <함께하는 문학>이 있고, 시선집 <눈꽃, 그리고 사랑> 등을 출간했다.

전북문인협회 부회장과 전주풍물시동인회 회장을 역임했고, 한국PEN, 한국문인협회 회원, 전북문인협회 이사, 종합문예계간지 ‘시선’ 편집위원, ‘대한문학’ 편집장으로 활동하고 있다. 녹조근정훈장과 제29회 전북문학상 등을 수상했다. 시인은 어려운 시보다는 쉽게 공감할 수 있는 언어, 새의 날음처럼 걸림이 없는 언어, 복잡한 세상을 순화시킬 수 있는 순수시에 지향을 두고 꾸준히 작품활동을 이어가고 있다.

시상식은 14일 오전 11시 백송회관 3층에서 열린다.

박은 기자

