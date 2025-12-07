[리뷰] 팔복동 여공들의 청춘 그린 창작극 ‘J에게’

예술집단 고하, 3~4일 우진문화공간 예술극장 공연…뮤지컬 ‘엄마의 카세트테이프‘ 각색한 창작극

4일 우진문화공간 예술극장에서 열린 예술집단 고하 창작극 ‘j에게’ 커튼콜 모습. /사진=박은 기자

‘J에게’는 연기자들의 땀방울이 고스란히 느껴지는 작품이다. 맛깔나는 대사에 노래와 춤을 소화하는 것은 물론, 관객과의 소통까지 챙긴다. 그 결과 공연 마니아들이 푹 빠져들 수밖에 없는 작품이 탄생했다. 지난 3일과 4일 우진문화공간 예술극장에서 공연한 예술집단 고하 창작극 ‘J에게’는 ‘연극예술은 연기의 예술’임을 새삼 확인케 하는 반가운 작품이었다.

‘J에게’는 지난해 전주문화재단에서 인큐베이팅되어 선보였던 뮤지컬 ‘엄마의 카세트테이프’를 모티브로 각색한 창작극이다. 1980년대 팔복동 카세트테이프 공장이었던 ‘썬전자’에서 일했던 여성 노동자들의 삶과 목소리를 바탕으로 했다는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 실제 ‘썬전자’ 여성 근로자들의 구술자료를 토대로 최정 작가가 글을 쓰고, 예술집단 고하 김경민 대표가 연출을 맡았다.

이야기는 이삿짐을 정리하던 딸 빛나(이혜지)가 먼지 쌓인 낡은 상자 속에서 엄마 선희(엄미리)의 젊은 시절 사진들과 오래된 카세트 테이프 하나를 발견하면서 시작된다. 그 테이프 속에는 가난하고 가진 것 없었지만 누구보다 빛나는 꿈을 품고 있었던 스무 살 엄마 선희의 이야기가 담겨 있다. 엄혹한 시대를 온몸으로 견뎌온, 자신의 삶을 지키기 위해 치열하게 살아온 작은 존재들의 희망과 꿈, 우정과 연대, 좌절과 상처가 있었다. 극은 엄마의 목소리를 따라 딸 빛나가 잊어버린 세대의 기억을 복원해 나가는 형식으로 전개된다.

작품의 가장 큰 매력은 ‘말맛’이다. 등장인물들은 사투리를 사용해 작품에 구수한 매력을 더한다. 유쾌한 대사는 관객들을 웃게 만든다. 배우들은 대사를 주고받는 과정에서 완벽한 호흡을 보여줘 말맛을 한층 극대화한다. 객석에서 웃음소리가 끊이지 않는 건 시대에 대한 풍자와 묵직한 메시지 전달까지 함께하기 때문이다. 무엇보다 배우들의 집중력 덕분에 인터미션이 없는 100여분의 공연 시간이 지루하지 않게 느껴졌다. 특히 이후남 역할을 소화한 강지수 배우의 코미디 연기가 일품이다.

배우와 관객이 함께 어우러지는 공연이라는 점에서도 흥미롭다. 배우는 박수를 유도하기도, 질문을 던지기도 한다. 관객 속에 섞여 들어가 객석에서 연기하는 모습 또한 볼 수 있다. 그 덕에 보는 이들은 무대 한가운데로 들어간 듯한 기분을 느끼게 된다. ‘J에게’가 가진 특별한 매력이다.

하지만 함축적인 대본의 의미를 제대로 전달하기에는 배우들의 대사 연기 밀도가 약한 게 결정적인 한계다. 이 때문에 감정과 상황이 격해지는 후반부로 갈수록 다소 늘어지는 느낌도 있지만, 코끝을 찡하게 해서 눈물마저 찔끔 흘리게 만드는 스토리의 힘이 대단하다.

박은 기자

