무주군, 내년도 국가예산 대거반영으로 ‘군정 날개짓’ 기대

덕유산국립공원 생태탐방원 조성, 폐기물매립시설 확장, 글로벌 태권도 인재양성센터 설립 등

‘무주다운 무주, 행복한 군민’ 실현을 기치로 내건 무주군의 행보가 내년에도 더욱 가속화될 것으로 기대된다. 내년도 국가예산이 무주군의 갖가지 신규사업에 고루 반영되기 때문이다.

무주군에 따르면 2026년도 정부예산에 무주 덕유산국립공원 생태탐방원 조성(총사업비 187억 원), 글로벌 태권도 인재양성센터 설립(총사업비 452억 원), 법무부 외국인 출국지원센터 조성(총사업비 398억 원), 무주군 폐기물매립시설 확장 사업(3단계, 총사업비 43억 원) 등 주요 신규 사업들이 대거 포함됐다.

군은 이를 기반으로 ‘미래 성장 동력’ 확보와 ‘군민 삶의 질’ 향상에 주력할 방침이다. 특히 덕유산국립공원의 생태·치유 관광 거점이 될 ‘생태탐방원’ 조성 사업에 국비 1억 2000만 원이 확보되면서 구천동 관광특구 활성화에도 힘이 실릴 것으로 기대된다.

또한 ‘글로벌 태권도 인재양성센터(국비 2억 원)’는 세계 태권도 성지 무주가 태권도 교육·교류 허브로 자리매김하는 데 꼭 필요한 기반으로, 태권도원과 연계해 ‘K-컬처 무주 태권도’의 위상을 한층 더 강화할 것으로 보인다.

‘법무부 외국인 출국지원센터(국비 6억 원)’는 장기보호 외국인의 인권과 건강권을 보장하는 인권 친화적 대안 시설로, 기존 구금식 보호 모델을 개선하는 국가정책 실현 기지가 될 것이라는 점에서 기대를 모으고 있다.

폐기물매립시설 확장 사업은 현재 사용 중인 2단계 매립장의 종료가 임박한 상황에서 수해·생활 쓰레기 처리 공백을 방지하기 위해 시급한 것으로, 관련 국비가 확보(5억 원)됨에 따라 안정적인 폐기물 처리 기반을 다지게 됐다.

이와 함께 ‘무주구천동 33경 국가생태탐방로 조성 사업’(총사업비 100억 원)이 중앙 공모에 선정되며 국비 50억 원을 추가 확보했다. 내년 1월부터 실시설계 및 공사 추진에 착수할 계획으로, 덕유산과 구천동 33경의 풍부한 자연·생태·문화 자원을 활용한 탐방로 조성에 큰 관심이 모아지고 있다.

무주군청 오해동 기획조정실장은 “무주군의 미래를 책임질 핵심 사업들인 만큼 무주발전의 중요한 기점이 될 것으로 기대한다”라며 “국회와 관계 부처, 전북특별자치도와의 지속적인 소통과 협력을 통해 거머쥔 기회가 무주발전과 주민 행복으로 제대로 이어질 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”라고 밝혔다.

무주=김효종 기자

