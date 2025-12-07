제24회 무주군 자원봉사자대회 성료

무주군민 9196명 자원봉사자로 활동…임미화 씨 등 24명, 우수 자원봉사자상 수상

임미화 단장을 비롯한 수상자들이 황인홍 군수와 기념촬영했다/무주군

제24회 무주군 자원봉사자 한마음대회가 지난 5일 무주군민의 집 대강당에서 개최됐다.

(사)무주군자원봉사센터가 주관한 한마음대회는 지역 내 자원봉사자들을 격려하고 역량을 강화한다는 취지에서 마련된 것으로, 황인홍 군수와 오광석 군의회 의장과 윤정훈 도의원을 비롯한 자원봉사자 등 250여 명이 함께했다.

행사는 2025년 자원봉사활동 영상물 시청, 기념식, 재능기부 자원봉사자들의 숟가락 난타 및 봉트리 봉사단의 패션쇼 등 행사 퍼포먼스 등의 순으로 진행됐다. 기념식에서는 전북특별자치도자원봉사대회를 통해 ‘밑반찬 행복 꾸러미 및 사랑의 열매봉사 활동’에 꾸준히 참여했던 임미화 사랑의 열매 무주지회 단장 외 3명이 우수 자원봉사자로 선정돼 도지사 표창을 받았다.

이대희 한국역사교육연구소 팀장 외 1명은 전북특별자치도의회 의장 표창을 받았으며 정현지 무주중학교 학생 외 5명이 도교육감 표창을 수상했다. 장문규 농어촌종합지원센터 팀장 외 1명은 전북특별자치도 자원봉사센터 이사장 표창을 받았다.

김용찬 무주군의용소방대연합회 회장 외 4명은 무주군 자원봉사자 한마음대회 우수봉사자로 선정돼 무주군수 표창을 수상했으며 임성희 소비자연합 부장 외 1명이 무주군의회 의장상을 받았다.

이외에도 전문봉사단 김명자 씨가 전북특별자치도자원봉사센터 이사장상을, 태권도원운영관리 노동조합 단체 외 1명이 무주군자원봉사센터 이사장상을 수상했다.

군에 따르면 현재, (사)무주군자원봉사센터에 등록된 자원봉사자는 9196명에 달한다. 이들은 올해도 ‘밑반찬 나눔’, ‘이동 빨래방 차 및 행복 밥차 운영’, ‘김장 나눔’ 활동 등에 참여했으며 쑥뜸을 비롯한 서금요법과 귀반사, 풍선아트 등의 전문봉사단 활동을 비롯해가족봉사단, 재능봉사단 활동, 그리고 무주반딧불축제, 읍·면민의 날 행사, 환경정화 활동 등 다양한 행사에 동참하며 ‘무주발전, 이웃사랑’에 앞장서 왔다.

무주군자원봉사센터 이강우 이사장은 “어르신 돌봄부터 대형산불과 여름철 긴 폭염 현장 등 시급을 다투는 재난·재해 현장까지도 자원봉사자 여러분의 손길이 닿지 않는 곳이 없다”라며 “지역과 이웃을 향한 마음이 제대로 전달될 수 있도록, 또 따듯하게 빛날 수 있도록 센터에서도 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

무주=김효종 기자

