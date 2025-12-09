日아오모리현 앞바다서 규모 6.4 여진…"쓰나미 우려 없어"

[일본 기상청 홈페이지 캡처. 재판매 및 DB 금지]

일본 혼슈 동북부 아오모리현 앞바다에서 9일 오전 6시 52분께 규모 6.4로 추정되는 지진이 발생했다고 기상청이 발표했다.

이 지진은 전날 오후 11시 15분께 발생한 규모 7.5 지진의 여진으로 보인다. 진원 깊이는 약 10㎞다.

NHK는 약간의 해수면 변동이 있을 수 있지만, 쓰나미(지진해일) 피해 우려는 없다고 전했다.

이 지진으로 아오모리현과 이와테현 일부 지역에서는 진도 4의 흔들림이 감지됐다.

일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념이다.

진도 4는 대부분 사람이 놀라고 천장에 매달린 전등이 크게 흔들리는 수준의 흔들림이다.

아오모리현 앞바다에서는 전날 강진 이후 여진이 지속되고 있다.

일본 기상청은 전날 강진과 관련해 '홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보'를 처음으로 발표했다.

다만 홋카이도와 혼슈 동북부 일부 지역에 발령됐던 쓰나미 주의보는 모두 해제됐다.

