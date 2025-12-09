사라진 SRF 반대 정당 현수막⋯경찰 수사 중

사라진 현수막 자리(좌)와 게재했던 현수막/ 진보당 전북도당 제공

전주시 SRF 반대 정당 현수막이 잇따라 사라져 경찰이 조사 중이다.

9일 진보당 전북도당 전주시병 지역위원회 등에 따르면 최근 진보당이 내건 정당 현수막 5개가 사라졌다.

지난달 18일 최초로 현수막 3개가 사라진 것에 이어, 지난 5일에는 에코시티 로터리 등에 설치됐던 현수막 2개가 추가로 사라진 것으로 파악됐다.

해당 현수막들은 정당 현수막으로 설치됐으며, 전주시 SRF 소각장 건설 반대 관련 내용을 담고 있었던 것으로 확인됐다.

진보당 전주시병 지역위원회 관계자는 “확인 결과 구청이나 시청 쪽에서 철거하지는 않은 것으로 확인됐다”며 “지난달에 이어 이번 달에도 현수막이 사라진 만큼 경찰에 신고를 접수했으며, 훼손자에 대해서는 법적 조치를 취할 예정”이라고 전했다.

경찰 관계자는 "신고가 접수된 것은 맞으며, 관련 수사를 진행하고 있다”고 말했다.

김문경 기자

