우석대학교 ‘AI혁신추진위원회’ 공식 출범

우석대학교(총장 박노준)가 교육‧연구‧행정 전반의 AI 혁신체계 구축을 위한 활동에 나섰다.

우석대는 9일 전주캠퍼스 대학본관 완주·우석전망대 W-SKY23에서 ‘AI혁신 추진위원회 출범식’을 개최했다.

이날 행사에는 박노준 총장을 비롯해 김관영 전북특별자치도지사, 유희태 완주군수, 윤수봉 전북특별자치도의회 운영위원장, 김상진 국가인공지능전략위원회 정책기획국장, 이규택 전북테크노파크원장, 임정엽 전 완주군수, 이홍기 산학협력부총장, 김윤태 대외협력부총장 겸 AI혁신추진위원장 등 주요 내‧외빈과 대학 구성원 등 200여명이 참석했다. 특히 이번 출범식은 전북특별자치도와 완주군, 전북테크노파크의 후원으로 마련돼 지역과 함께하는 AI혁신 구상의 의미를 더했다.

김윤태 대외협력부총장 겸 AI혁신추진위원장은 개회사를 통해 위원회 출범 배경과 의미를 설명하며 “우리 대학교는 대학의 모든 기능에 AI를 접목해 미래대학 모델을 선도적으로 구축하겠다”라고 밝혔다.

박노준 총장은 환영사에서 “AI 혁신은 대학 경쟁력의 핵심이자 지역과 미래세대를 위한 필수 과제이다”라며 “우리 대학교는 지역과 함께 성장하는 AI 선도대학으로 도약할 것이다”라고 강조했다.

이어진 축사에서 정동영 통일부 장관과 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장, 김관영 전북특별자치도지사, 유희태 완주군수, 이규택 전북테크노파크 원장, 임정엽 전 완주군수는 우석대학교의 AI혁신 비전과 지역 상생모델에 대한 기대감을 전하며, 대학의 AI혁신 의지를 지지했다.

주제 발표에서는 김윤태 대외협력부총장 겸 AI혁신추진위원장이 △데이터 기반 의사결정 체계 구축 △AI 교양·전공 교육 개편 △AI 기반 행정 시스템 고도화 등 추진 성과를 설명했다. 그는 “대학과 지역, 산업을 잇는 AI 혁신 생태계를 조성하기 위해 중장기적 로드맵을 체계적으로 실현하겠다”고 말했다.

