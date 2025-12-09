한지의 무한함, 흑석골 넘어 세계로 향하다

전주문화재단-전주천년한지관, K-한지마을 활용 레지던시 프로그램 결과전 14일까지 흑석골 양화소록 2층에서 전시

포스터/사진=전주문화재단 제공

K-한지마을 활용 레지던시 프로그램 최종 결과전 ‘한지그 무한함: 흑석골을 넘어 세계로 향하다’가 14일까지 흑석골 양화소록 2층에서 열린다.

전주문화재단(대표이사 최락기)이 주관하고 전주천년한지관이 추진한 이번 전시는 미국‧대만‧프랑스‧중국 등 4개국에서 참여한 해외 작가 6명이 전주한지 장인들과 협업하며 진행한 창작 활동의 성과를 공개하는 자리다.

재단은 전주한지의 전통적 가치와 우수성을 세계에 알리고, 한지를 활용한 현대미술의 새로운 가능성을 모색하기 위해 프로그램을 기획했다. 작가들은 전주의 한지 제작 과정을 직접 체험하고, 각국의 문화적 감수성과 예술적 관점을 한지라는 매체에 녹여내는 실험적 작업을 수행했다.

전주 한지 생산의 중심지였던 흑석골의 역사적 의미를 되새기며 전주 한지문화가 현대예술을 통해 국경을 넘어 세계로 확장되는 가능성을 상징적으로 담아낸다.

전시 관람 시간은 오전 10시부터 오후 8시까지이며 무료로 관람할 수 있다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지