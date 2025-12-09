우석대 태권도 정유나, 전국우수선수선발대회 ‘금빛발차기’

여자대학부 +73Kg급 금메달, 2026년 국가대표 선발대회 출전권 확보

우석대학교 태권도부 정유나가 ‘2025 전국남여우수선수선발대회’에서 금메달을 획득하고 기념촬영을 하고 있다. 우석대 제공

우석대학교 태권도부 정유나가 전국우수선수선발대회에서 금메달을 획득하며 국가대표 최종선발전 출전권을 확보했다.

지난 1일부터 6일까지 경남 창녕군 군민체육관에서 열린 ‘2025 전국남여우수선수선발대회’에서 우석대학교 태권도부 겨루기단 정유나 학생이 여자대학부 +73Kg급에서 금메달을 획득했다.

정유나 학생은 예선부터 결승까지 흔들림 없이 경기에 집중하며 침착한 운영으로 상대 선수를 압도했다.

특히 결승전에서는 정교한 득점과 심리전으로 완성도 높은 경기를 펼치며 강한 인상을 남겼다.

이번 우승으로 2026년 국가대표 최종선발대회 참가 자격까지 획득하게 됐다.

이미 졸업 후에는 김제시청 태권도 실업팀에 입단이 예정돼 있어 선수로서의 성장세가 더욱 기대되고 있다.

우석대학교 태권도부 김정호 감독은 “정유나 학생은 꾸준한 성실함을 바탕으로 성장해온 선수이다”며 “이번 금메달은 노력의 결실이며, 국가대표 선발전에서도 좋은 결과를 만들 수 있을 것으로 기대된다”고 격려했다.

정유나 학생은 “국가대표라는 꿈을 이루기 위해 더 치열하게 준비하겠다”며 2026년 국가대표 선발에 대한 강한 의지를 밝혔다.

