전북 화단의 버팀목…이숙희·정진용 2인전 ‘순간의 빛’

16일까지 누벨백미술관서 열려

이숙희 작가 그림/사진=누벨백미술관 제공

전북 미술계의 든든한 버팀목인 이숙희 작가와 전북대 미술학과 정진용 교수가 풀어낸 빛과 색의 조화를 감상할 수 있는 특별한 전시가 열리고 있다.

누벨백미술관에서 마련한 이숙희‧정진용 2인전 ‘순간의 빛’은 압도적 순간을 붙잡고, 스며드는 시간을 기록해 하나의 서사로 풀어낸 작품들을 선보인다.

정진용 작가는 빛과 어둠, 시간의 정지, 감정의 전율과 응축된 순간들을 회화로 형상화한다. 그는 빛과 어둠의 막을 통해 ‘멈춰버린 시간’의 울림을 화면으로 끌어온다. 사건의 파동, 도시와 성전의 아우라, 인간이 감당하기 어려운 감정의 진동을 입체적으로 표현해 깊은 울림을 전달한다.

이숙희 작가/사진=누벨백 미술관 제공

홍익대 미대 동양화과를 졸업한 정진용 작가는 전주와 서울에서 다수의 개인전과 단체전을 선보이며 작품세계를 확장하고 있다. 홍익대와 경희대, 경인교대 학부와 대학원에서 미술실기와 작가론 강의를 진행했고 현재는 전북대학교 미술학과 교수로 재직 중이다.

이숙희 작가는 일상의 빛, 소소한 순간의 감응을 시각화한다. 일상의 풍경과 작은 사건의 따뜻함, 녹색을 중심으로 한 포근한 색조를 안정적인 구도로 완성해낸다. 그는 일상 속에서 조용히 피어오르는 감정들을 기록한다. 식탁 위의 햇살이나 골목의 바람결 등 소소한 순간의 결을 오래 붙잡아 따뜻한 기억을 되살리는 작품을 보여준다.

정진용 자각/사진=누벨백미술관 제공

다수의 개인전을 선보이며 자신만의 회화세계를 펼치고 있는 이숙희 작가는 올해 서신갤러리 별관에서 개인전 ‘소중한 순간’을 비롯해 2022년 초대전 ‘동행’ 등을 개최한 바 있다. 현재는 한국미술협회와 전북미술협회 회원으로 활동하고 있다.

정진용 작가 그림/사진=누벨백 미술관 제공

이들은 자연의 법칙이나 자연현상 등 만물의 근원에 작업을 기반으로 두고 유기적인 형태로 표현한 회화를 선보인다. 빛과 자연이라는 무형의 대상을 상징적으로 표현하고, 이후 특정한 형태를 패턴화하며 반복적으로 그리는 추상 작업도 다수 남겼다.

특히 정진용 작가는 전북 화단에 새로운 현대미술의 시각을 여는 무수한 이미지와 상상력의 겹침, 실험과 창작으로 어우러진 작업 등을 통해 끊임없이 새로운 조형을 만들고, 또 다른 미적 세계에 도전하는 작업으로 화단의 이목을 끌었다.

미술관 관계자는 “이번 전시를 통해 삶을 이루는 거대한 순간과 작은 순간을 함께 목격하는 경험을 하게 될 것”이라며 “서로 다른 빛의 결이 한 공간에서 공명하여 관객은 각자의 삶에서 스쳐 지나간 시간을 더듬어 보며 힘을 얻게 될 것”이라고 밝혔다. 전시는 16일까지. 일‧월요일 휴무.

박은 기자

